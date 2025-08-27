En
وال‌استریت‌ژورنال:احتمال زیاد فردا «مکانیسم‌ماشه» فعال می‌شود

لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر «مکانیسم ماشه» (SnapBack) قرار باشد این هفته فعال شود، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که فردا اتفاق بیفتد.
  خبرنگار وال استریت ژورنال از احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» طی فردا خبر داد.
 
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر «مکانیسم ماشه» (SnapBack) قرار باشد این هفته فعال شود، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که فردا اتفاق بیفتد.
 
وی افزود: اگر مکانیسم ماشه فعال نشود، یا اوضاع به‌طور چشمگیری تغییر می‌کند یا تمدیدی در کار خواهد بود. احتمال کنار گذاشتن مکانیسم ماشه بدون تمدید، در این مقطع بسیار ناچیز است. همچنان این امکان کاملاً واقعی وجود دارد که مکانیسم ماشه فعال شود اما در جریان فرایند ۳۰ روزه اجرای آن، بر سر تمدید آن، توافق شود. این موضوع به ایران بستگی دارد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
3
11
پاسخ
امان از عمر تباه شده ی ما ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
8
پاسخ
ای لعنت به دنیای ظلم و ستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
6
6
پاسخ
خسته شدیم به خدا مرگ یک بار شیون یک بار بسازید بمب اتم رو باج به شغال ندید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
5
پاسخ
سکه چقدر گران شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
2
2
پاسخ
شاهکار ظریف و روحانی است....
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
فرانچسکو کجاست؟؟؟!!!
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
1
0
پاسخ
هرچه بیشتر محاصره اقتصادی کنن بنده هم بیشتر واسه فقرا خرج میکنم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
1
پاسخ
باز یک مرد سیاسی می‌خواد این مشکل رو حل کنه و آن هم تیم روحانی و البته ظریف
و هم اکنون بازرسان وارد ایران شدند و به امید حق با تغییر رویکرد سیاسی ایران سایه جنگ و تحریم و فقر از ایران بر چیده شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
تا نتانیو و آمریکا شیطان صفت و به گور نبریم دست از جنگ نمیکشیم؟اتم میسازیم آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه کنه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
ما پوستمون کلفت تر ازین هاست
