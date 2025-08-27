فرمانده کل ارتش: نیازمند ارتش مقتدر هستیم

فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه راهی جز قوی شدن و مقتدر شدن نداریم، گفت: ما نیازمند ارتش قدرتمندی برای حفاظت از ملت‌مان هستیم و ارتش مقتدر، ارتشی است که همه اجزای آن، ماموریت و وظیفه‌اش را به درستی انجام دهد.

امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، روز چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت روز بزرگداشت بوعلی سینا (روز پزشک) و محمدبن زکریای رازی (روز داروساز) در دانشگاه علوم پزشکی آجا برگزار شد، گفت: ارتش زمانی می‌تواند به مأموریت‌های خطیر خود جامع عمل بپوشاند که از نیروی انسانی سالم، قوی و با انگیزه‌ای برخوردار باشد، شما متولیان بهداشت و درمان مجموعه بزرگ ارتش هستید که در اجرای مطلوب ماموریت آجا، نقش بسزایی ایفا می‌کنید و باید به این مسئولیت مهم خود ببالید و آن را قدر بدانید.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی با بیان اینکه کادر پزشکی و درمان ارتش در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در کنار رزمندگان ارتش در خط مقدم بودند، تصریح کرد: کادر پزشکی ارتش هم در کنار رزمندگان مدافع وطن در نیروهای پدافند، هوایی و زمینی و آحاد ملت بزرگ ایران، سرافرازانه ایستادند و سعی کردند آلام مردم شان را کاهش دهند.

فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه اتاق عمل بعضی از بیمارستان‌های ارتش به طور ۲۴ ساعته در اختیار مجروحان و حادثه دیدگان تجاوز رژیم منحوس صهیونیستی بود، یادآور شد: شعار صادقانه «ارتش فدای ملت» در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در جای جای ارتش تحقق و عینیت یافت و نمونه بارز آن شهادت ده‌ها رزمنده جان برکف ارتش در این آوردگاه دفاع از ایران اسلامی بود.

سرلشکر حاتمی تصریح کرد: در جنگ تحمیلی اخیر، تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور با تمام ظرفیت و توان و کادر درمانی و پزشکی خود در خدمت مجروحان، شهدا و حادثه دیدگان تهاجم اخیر بود و این نشانگر آن است که کادر درمان و پزشکان متخصص و متعهد ارتش از عمق جان به نظام، انقلاب و ملت‌شان، عشق می‌ورزند.

وی با بیان اینکه ارتش ماموریت بزرگ حفاظت از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را عهده‌دار است، گفت: این ماموریت در هر کشوری مهم است، اما در ایران عزیر به لحاظ موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیکی، مهم‌تر و استثنایی‌تر است. البته نه در ایران امروز، بلکه در طول تاریخ به خاطر شرایط ویژه‌ای که کشورمان دارد، همین گونه بوده است.

عضو شورای دفاع کشور افزود: کشورمان در جنگ‌های اول و دوم جهانی در حالی که اعلام بی‌طرفی کرده بود، مورد تهاجم واقع شد و بخشی از این کشور به اشغال متجاوزین درآمد، در دوران دفاع مقدس ۸ساله نیز در شرایطی که تازه انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود و شعار ملت ایران، «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود و هیچ کشوری را تهدید نمی‌کردیم، باز هم مورد تهاجم شرق و غرب واقع شدیم.

سرلشکر حاتمی یادآور شد: در جنگ تحمیلی اخیر نیز در شرایطی که مسئولان در حال مذاکره بودند، باز هم برخلاف همه اصول و قواعد بین‌المللی، توسط رژیم صهیونیستی و شیطان بزرگ و مدعی حقوق بشر، مورد هجوم قرار گرفتیم.

وی گفت: ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که رژیم اشغالگر و کودک کشی در آن وجود دارد که دکترین‌اش این است که هیچ کشوری نباید از او قوی‌تر و بالاتر باشد. در جهانی زندگی می‌کنیم که مدعی قدرت، «صلح از طریق قدرت»، یعنی تسلیم بی چون و چرا را می‌خواهد.

فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه در چنین جهانی، راهی جز قوی شدن و مقتدر شدن نداریم، گفت: ما نیازمند ارتش قدرتمندی برای حفاظت از ملت‌مان هستیم و ارتش مقتدر، ارتشی است که همه اجزای آن، ماموریت و وظیفه‌اش را به درستی انجام دهد و یکی از آن اجزا، سامانه بهداشت و درمان است.

سرلشکر حاتمی افزود: رزمنده‌ای که در حال انجام ماموریت است، باید مطمئن باشد که وقتی در میدان نبرد زخمی شد، در اسرع وقت و به بهترین شکل، به او رسیدگی خواهد شد و خانواده او نیز مورد حمایت و پشتیبانی درمانی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در هر دوره‌ای کارهای بسیار خوبی انجام شده و مسئولان و فرماندهان سعی کرده‌اند بهترین حمایت و برنامه‌ریزی و بهترین تصمیم‌ها را برای پیشرفت حوزه بهداشت و درمان در ارتش بگیرند اما علم و دانش بشری همواره در حال تغییر، تحول و پیشرفت روز افزون است. در دوره اخیر نیز سامانه بهداشت و درمان ارتش مورد حمایت و پشتیبانی کامل سامانه فرماندهی خواهد بود.

همچنین این مراسم که با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر سرتیپ دوم نظامی معاون بهداشت و درمان ارتش و رئیس دانشگاه علوم پزشکی آجا و جمعی از پزشکان، پیراپزشکان، داروسازان و دندانپزشکان ارتش برگزار شد، از پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان و داروسازان منتخب تجلیل و تقدیر به عمل آمد.