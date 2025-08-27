En
راز تکان‌دهنده پس از قتل؛ دوقلوها فرزندان نامشروع مقتول

​​​​​​​سال ها بود که رفاقت دیرینه داشتند. آن ها از دوران نوجوانی دست دوستی به هم داده بودند. به طوری که این رفاقت حتی بعد از ازدواج نیز ادامه یافت و به رفت و آمدهای خانوادگی منجر شد.
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ «ف» و «ر» صمیمیت خاصی را تجربه می‌کردند، اما مدتی قبل ناگهان پیامی برگوشی همسر «ف» نقش بست که در انتهای پیام کلمه «عزیزم» خودنمایی می‌کرد.

زمانی که «ف» به دور از چشمان همسرش به شماره تلفن ارسال کننده پیام چشم دوخت، دل آشوبه‌ای وجودش را فرا گرفت. پیام از طرف «ر» بود. همان دوستی که سال‌ها بر سفره یکدیگر نان و نمک خورده بودند!

افکارش به هم ریخت! سوءظن خیانت رهایش نمی‌کرد! نمی‌توانست این ماجرا را باور کند! چیزی به همسرش نگفت، اما خوابش هم نمی‌برد!

صبح روز بعد پنهانی نزد فردی رفت که در زمینه بازیابی پیامک‌ها مهارت داشت و بالاخره موفق شد به پیامک‌هایی دست یابد که بین «ر» و همسرش ردو بدل شده بود. حالا دیگر خشم و عصبانیت در چهره «ف» موج می‌زد که وارد منزل شد. او تلاش کرد راز این پیام‌های خیانت آلود را فاش کند، اما همسرش همه چیز را انکار می‌کرد تا این که بالاخره یکی از ترفند‌های او کارساز شد و ناگهان همسر جوانش از ماجرایی سخن گفت و مدعی شد که «ر» او را با توسل به حیله و نیرنگ به خانه‌ای برده تا برای حل یک مشکل به او کمک کند ولی درآن خانه اتفاقی شرم آور رخ داده است!

«ف» در حالی این جملات تلخ را می‌شنید که دیگر چهره اش از شدت خشم به سرخی گراییده بود. او بدون توجه به عواقب چنین رفتار خطرناکی، ناگهان تصمیم وحشتناکی گرفت. کاردی بزرگ را برداشت و به طرف محل سکونت «ر» به راه افتاد. وقتی زنگ منزل را به صدا درآورد، لحظاتی بعد «ر» را در چهارچوب در حیاط دید و بدون تامل با بیان ماجرای پیامک‌ها، ادامه داد که انتظار چنین رفتار‌هایی را از دوست دیرینه خودش نداشت. «ر» که با دیدن چهره خشم آلود «ف» وحشتی عجیب سراسر وجودش را فراگرفته بود، با عذرخواهی از وی بیان کرد که احتمالا سوءتفاهمی پیش آمده است! ولی همین عذرخواهی کافی بود تا دیگر رفاقت قدیمی به صحنه خونباری تبدیل شود! «ف» در یک لحظه کارد را بیرون کشید و خون دوستش را بر زمین ریخت! او سپس پیکر زخمی «ر» را رها کرد و راهی کلانتری محل شد تا خود را تسلیم قانون کند.

از سوی دیگر با مرگ «ر» و گزارش این جنایت هولناک به قاضی ویژه قتل عمد مشهد، تحقیقات قضایی در این باره آغاز شد. متهم که مدعی بود همسرش باردار است، از او نیز به خاطر رفتار‌های خیانت آلودش در حالی شکایت کرد که به طور تلویحی دوستش را مهدورالدم می‌دانست، اما ادعا می‌کرد هنوز هم نمی‌توانم این ماجرای شوک آور را بپذیرم.

متهم مذکور پس از تشریح جزئیات صحنه این جنایت وحشتناک روانه زندان شد تا این پرونده جنایی روند دادرسی را طی کند. قاضی از پزشکان قانونی خواست تا آزمایش‌های تخصصی را درباره ارتباط غیر اخلاقی «ر» و همسر متهم انجام دهند، اما آن‌ها نظر دادند که فعلا به دلیل آسیب احتمالی به جنین امکان آزمایش‌های تخصصی وجود ندارد. بالاخره تحقیقات ادامه یافت تا این که مدتی قبل «دوقلوها» به دنیا آمدند وبدین ترتیب امکان آزمایش‌های دی ان‌ای فراهم شد، اما گزارش تخصصی تکان دهنده پزشکی سرنوشت متهمان این پرونده جنایی را تغییر داد.

طبق گزارش مذکور، دوقلو‌ها به دنبال ارتباط غیراخلاقی با «ر» (مقتول) به دنیا آمده‌اند و اکنون این ماجرا به فاجعه‌ای هولناک تبدیل شده است. از طرف دیگر با این نظر پزشکی، قرار جلب به دادرسی این پرونده در حالی از سوی دادستانی مشهد صادر شد که قضات دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نیز در برابر یک پرونده خاص قرار گرفته‌اند. در این ماجرای تلخ، دوقلو‌های بی گناهی که آینده‌ای با سرنوشتی دردناک دارند از معضلات رسیدگی به پرونده هستند.

