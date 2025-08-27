En
اتباع افغان در این بخش از تهران جولان می‌دهند

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از افزایش ۲۶ درصدی طرد اتباع غیرمجاز در این منطقه خبر داد.
اتباع افغان در این بخش از تهران جولان می‌دهند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فرمانده انتظامی غرب استان تهران از افزایش ۲۶ درصدی طرد اتباع غیرمجاز در این منطقه خبر داد.

سردار کیومرث عزیزی با تأکید بر اینکه شناسایی و جمع‌آوری اتباع غیرمجاز یکی از مأموریت‌های مهم ما در غرب استان است، گفت: حدود ۷ درصد از ساکنان این منطقه، از اتباع هستند و پایش های دوره‌ای در منطقه هرساله انجام می شود.

وی افزود: اتباعی که مجاز هستند؛ یعنی با مدارک رسمی و از مرزهای قانونی وارد کشور ما شده اند؛ تا زمانیکه مهلت قانونی دارند و پاسپورت آنها اعتبار دارد می‌توانند در کشور تردد کنند. همچنین عده‌ای که قصد کار کردن در کشور ما را دارند می‌توانند روادید کاری دریافت کنند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: سایر اتباعی که بدون هیچ مدرکی و از طریق مبادی غیررسمی وارد کشور شده‌اند، اتباع غیرمجاز نام دارند و جمع‌آوری می شوند.

عزیزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، بسیاری از اتباع غیرمجاز، خودشان برای رفتن به کشورشان متقاضی و داوطلب شده‌اند و ما نیز رفتن آنها به اردوگاه‌ها و بعد مرزها را تسهیل می کنیم و خودروی مناسب در اختیارشان قرار می دهیم.

وی با اشاره به نحوه طرد اتباع غیرمجاز افزود: ما هنگام بازگردان این افراد به کشورشان سعی می کنیم چند مورد اخلاقی را مدنظر قرار دهیم. مثلا سعی می‌کنیم طلب فرد را از بقیه وصول کنیم. اگر مستأجر باشند با دستور دادستانی، به صاحبخانه ‌هایشان فرصت می دهیم ودیعه آنها را پس بدهند. اگر این اتباع نیاز به فرصت داشته باشند، یک فرد ایرانی یا یک اتباع مجاز را ضامن وی قرار می دهیم تا فرصت خروج از کشور را پیدا کنند. همچنین اگر ما فرد متأهلی را شناسایی کنیم، ترتیبی می دهیم که فرد با زن و فرزندانش از کشور خارج شود. 

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: ما در برخورد با اتباع غیرمجاز تلاش می کنیم، قانون، شرع و اخلاق را رعایت کنیم. همکاران من به این افراد می‌گویند که ما با شما هیچ مشکلی نداریم، اشتراکات دینی، زبانی و فرهنگی بسیاری با هم داریم و در واقع برادر و همسایه هستیم اما ورود غیرقانونی شما به کشور ما درست نیست. اگر این افراد به کشور خود بازگردند و بعد با مدارک قانونی دوباره وارد کشور شوند، مهمان ما هستند و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

عزیزی گفت: امسال افزایش ۲۶ درصدی  جمع‌آوری و طرد اتباع غیرمجاز را شاهد هستیم و این اقدامات ادامه دارد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
2
پاسخ
چرا اتباع مجاز رو در استان های مرزی ساکن نمیکنین تا به مرور به کشورشون برگردن؟
دیوارکشی مرز باید هر چه زودتر تکمیل بشه و با سیم خاردار و... ورود غیر مجاز اتباع به صفر برسه.
کسی که به مرز و قانون یک کشور احترام نمیگذاره هر کاری ازش بر میاد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
2
پاسخ
چند روز پیش رفتیم صالح اباد تهران
افغانی پره
علیرضااحمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
3
پاسخ
لطفاً.اقدام.فوری.جهت.اخراج.وجمع.اوری.بعمل.اید.خواسته.مردم.ممنون
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
افغانی مجاز یعنی اون افغانی که کوون آخوندها گذاشته و ازشون برگه ی مجاز بودن دریافت کرده، نه؟ ملت ایران که هیچ افغانی را مجاز نمی دانند.
tabnak.ir/005YgG