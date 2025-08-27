وی با اشاره به نحوه طرد اتباع غیرمجاز افزود: ما هنگام بازگردان این افراد به کشورشان سعی می کنیم چند مورد اخلاقی را مدنظر قرار دهیم. مثلا سعی می‌کنیم طلب فرد را از بقیه وصول کنیم. اگر مستأجر باشند با دستور دادستانی، به صاحبخانه ‌هایشان فرصت می دهیم ودیعه آنها را پس بدهند. اگر این اتباع نیاز به فرصت داشته باشند، یک فرد ایرانی یا یک اتباع مجاز را ضامن وی قرار می دهیم تا فرصت خروج از کشور را پیدا کنند. همچنین اگر ما فرد متأهلی را شناسایی کنیم، ترتیبی می دهیم که فرد با زن و فرزندانش از کشور خارج شود.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: ما در برخورد با اتباع غیرمجاز تلاش می کنیم، قانون، شرع و اخلاق را رعایت کنیم. همکاران من به این افراد می‌گویند که ما با شما هیچ مشکلی نداریم، اشتراکات دینی، زبانی و فرهنگی بسیاری با هم داریم و در واقع برادر و همسایه هستیم اما ورود غیرقانونی شما به کشور ما درست نیست. اگر این افراد به کشور خود بازگردند و بعد با مدارک قانونی دوباره وارد کشور شوند، مهمان ما هستند و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

عزیزی گفت: امسال افزایش ۲۶ درصدی جمع‌آوری و طرد اتباع غیرمجاز را شاهد هستیم و این اقدامات ادامه دارد.