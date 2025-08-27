به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فرمانده انتظامی غرب استان تهران از افزایش ۲۶ درصدی طرد اتباع غیرمجاز در این منطقه خبر داد.
سردار کیومرث عزیزی با تأکید بر اینکه شناسایی و جمعآوری اتباع غیرمجاز یکی از مأموریتهای مهم ما در غرب استان است، گفت: حدود ۷ درصد از ساکنان این منطقه، از اتباع هستند و پایش های دورهای در منطقه هرساله انجام می شود.
وی افزود: اتباعی که مجاز هستند؛ یعنی با مدارک رسمی و از مرزهای قانونی وارد کشور ما شده اند؛ تا زمانیکه مهلت قانونی دارند و پاسپورت آنها اعتبار دارد میتوانند در کشور تردد کنند. همچنین عدهای که قصد کار کردن در کشور ما را دارند میتوانند روادید کاری دریافت کنند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: سایر اتباعی که بدون هیچ مدرکی و از طریق مبادی غیررسمی وارد کشور شدهاند، اتباع غیرمجاز نام دارند و جمعآوری می شوند.
عزیزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، بسیاری از اتباع غیرمجاز، خودشان برای رفتن به کشورشان متقاضی و داوطلب شدهاند و ما نیز رفتن آنها به اردوگاهها و بعد مرزها را تسهیل می کنیم و خودروی مناسب در اختیارشان قرار می دهیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید