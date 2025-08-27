ترور «جعبه سیاه القاعده» در یمن توسط افرادی ناشناس

منابع خبری اعلام کردند افراد مسلح ناشناس پس از شلیک به سمت ۲ نفر که سوار بر موتورسیکلت در منطقه «الصمدة» بودند، از محل حادثه گریختند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس نوشته روزنامه القدس العربی، محمد بن فیصل، پژوهشگر مسائل گروههای افراطی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از ترور «عبدالواسع الصنعانی» یکی از سرکردههای ارشد القاعده و امیر سابق منطقه قیفه (در استان البیضاء) و یکی از برجستهترین سرکردههای بخش امنیتی این سازمان، توسط افراد مسلح ناشناس در منطقه الصمدة، واقع در منطقه «وادی عبیدة» در شرق استان مأرب، خبر داد.
الصنعانی از فرماندهان میدانی القاعده در یمن بود که امیر منطقه القیفه در استان البیضا نیز بود. رسانههای یمنی از وی به عنوان «جعبه سیاه القاعده» یاد کردهاند.
در همین راستا، عبدالمجید العرادة، یکی از ساکنان استان مأرب، در واکنش به این پست با تأیید این رخداد گفت: «درست است؛ ۲ نفر که سوار بر موتورسیکلت بودند، هدف قرار گرفته شدند و این حادثه نگرانیهایی را در منطقه ایجاد کرده است.»
این دومین عملیات ترو فرمانده ارشد القاعده توسط افراد مسلح ناشناس در ماههای اخیر است.
چند ماه پیش نیز فواز القصیمی، یکی از سرکردههای دیگر این سازمان، در همین منطقه توسط افراد ناشناس ترور شد.
منابع رسانهای اعلام کردند که القصیمی از مهمترین کارشناسان مواد منفجره سازمان القاعده بود.
سازمان القاعده در شبه جزیره عربستان و مقر آن در یمن است و عمدتاً در استانهای شرقی (أبین، البیضاء، مأرب، الجوف و حضرموت) فعالیت دارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید