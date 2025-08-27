En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترور «جعبه سیاه القاعده» در یمن توسط افرادی ناشناس

منابع خبری از ترور یکی از سرکردگان ارشد القاعده و همراه وی در شرق استان «مأرب» واقع در شمال شرقی یمن توسط افراد مسلح ناشناس خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۲۴۹۴۸
| |
831 بازدید
ترور «جعبه سیاه القاعده» در یمن توسط افرادی ناشناس

منابع خبری اعلام کردند افراد مسلح ناشناس پس از شلیک به سمت ۲ نفر که سوار بر موتورسیکلت در منطقه «الصمدة» بودند، از محل حادثه گریختند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس نوشته روزنامه القدس العربی، محمد بن فیصل، پژوهشگر مسائل گروه‌های افراطی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از ترور «عبدالواسع الصنعانی» یکی از سرکرده‌های ارشد القاعده و امیر سابق منطقه قیفه (در استان البیضاء) و یکی از برجسته‌ترین سرکرده‌های بخش امنیتی این سازمان، توسط افراد مسلح ناشناس در منطقه الصمدة، واقع در منطقه «وادی عبیدة» در شرق استان مأرب، خبر داد.

الصنعانی از فرماندهان میدانی القاعده در یمن بود که امیر منطقه القیفه در استان البیضا نیز بود. رسانه‌های یمنی از وی به عنوان «جعبه سیاه القاعده» یاد کرده‌اند.

در همین راستا، عبدالمجید العرادة، یکی از ساکنان استان مأرب، در واکنش به این پست با تأیید این رخداد گفت: «درست است؛ ۲ نفر که سوار بر موتورسیکلت بودند، هدف قرار گرفته شدند و این حادثه نگرانی‌هایی را در منطقه ایجاد کرده است.»

این دومین عملیات ترو فرمانده ارشد القاعده توسط افراد مسلح ناشناس در ماه‌های اخیر است.

چند ماه پیش نیز فواز القصیمی، یکی از سرکرده‌های دیگر این سازمان، در همین منطقه توسط افراد ناشناس ترور شد.

منابع رسانه‌ای اعلام کردند که القصیمی از مهم‌ترین کارشناسان مواد منفجره سازمان القاعده بود.

سازمان القاعده در شبه جزیره عربستان و مقر آن در یمن است و عمدتاً در استان‌های شرقی (أبین، البیضاء، مأرب، الجوف و حضرموت) فعالیت دارد.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترور القاعده عربستان سازمان القاعده افراد مسلح ناشناس خبر فوری یمن
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشته شدن یکی از سرکرده‌های القاعده در یمن
ترور ناکام وزیر دفاع دولت هادی
تایید کشته شدن سرکرده «القاعده»در یمن
انهدام کشتی جنگی سعودی در آب‌های یمن
بازی خطرناک و ماجراجویانه عربستان و امارات در یمن/ عرب ـ افغان های جدیدی در راهند!
هلاکت یک سرکرده القاعده در یمن
رقابت مرگبار داعش و القاعده برای تسلط بر یمن
ترور یک فرمانده ارشد امنیتی توسط افراد ناشناس در عدن
نظریه‌پرداز القاعده به مرگ محکوم شد
کشته شدن چهار عنصر القاعده در حمله هوایی
ترور یک مقام وابسته به دولت مستعفی یمن
رئیس تیم برنامه جهانی غذا در جنوب یمن ترور شد
حمله عناصر القاعده به نظامیان یمن
کشته شدن دستیار بن لادن در یمن
گروهکی که با 150 دلار، قاضی ترور می کرد!
هلاکت فرمانده ارشد القاعده در یمن
سرکرده القاعده در ولایت صنعا کشته شد
کشته‌شدن عضو پنتاگون در حمله به مقر القاعده
کشتار در یمن به دنبال حمله القاعده
گسترش نفوذ القاعده در یمن
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!
چرا ۴۰ساله‌های امروز جوان‌تر از گذشته‌اند؟
افشای میزان اورانیوم ۶۰ درصد باقی مانده از جنگ اهرم فشار را از ایران می‌گیرد/ تهران ممکن است با گفت‌و‌گو با آمریکا اروپایی‌ها را دور بزند
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۱ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۳۴ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۱۱۹ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۴ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۸۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۴ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
tabnak.ir/005Yg8
tabnak.ir/005Yg8