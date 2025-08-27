En
راز قتل زن تنها در شمال تهران

ماموران راهی خانه فریبا شدند اما او فرار کرده بود. در این شرایط تحقیقات برای دستگیری این زن به عنوان مظنون در جنایت آغاز شده تا اسرار قتل زن سالخورده رازگشایی شود.
ظهر سوم شهریور امسال به بازپرس جنایی تهران خبر رسید که زنی تنها در خانه اش واقع در شمال شرق پایتخت به قتل رسیده است. حدود ۵ روز از مرگ او می‌گذشت و جسدش درحالی پیدا شد که دست و پاهایش به تخت بسته شده بود. علت مرگ مشخص نبود، اما به نظر می‌رسید عامل جنایت، قصد داشته جسد را زیر تخت پنهان کند.

به گزارش  تابناک به نقل از همشهری آنلاین، در این شرایط، جسد زن سالخورده برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات برای کشف رازگشایی از جنایت آغاز شد. بررسی‌های اولیه حکایت از این داشت که مقتول به تازگی با زنی حدودا ۴۰ ساله به نام فریبا در پارک آشنا شده بود. آخرین بار فریبا مهمان خانه مقتول بود که همسایه می‌گفتند چند روز قبل او را دیده‌اند که هراسان ازخانه مقتول خارج شده بود.

با این سرنخ، ماموران راهی خانه فریبا شدند، اما او فرار کرده بود. در این شرایط تحقیقات برای دستگیری این زن به عنوان مظنون در جنایت آغاز شده تا اسرار قتل زن سالخورده رازگشایی شود.

