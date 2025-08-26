پزشکیان انگشت اتهام را سمت مردم گرفت!

رئیس جمهور در اظهاراتی قابل تامل درباره مطالبه برکناری مدیران ناکارآمد به خصوص در حوزه انرژی انگشت اتهام را سمت مردم گرفت و گفت: «بد مصرف می‌کنیم و ما هم بد مدیریت می‌کنیم، بعد سیاست‌گذاری می‌کنیم، بدون آنکه با هم بنشینیم و مجموعه عوامل را بررسی کنیم و تصمیم بگیریم، نتیجه‌اش اینگونه شده است. حالا یکی می‌پرسد چرا اینگونه است؛ این‌ها بلد نیستند. 47 سال است به خاطر اینکه مشکل وجود دارد، مدیر را عوض می‌کنیم. خب چرا نمی‌شود؟ مدیریت، علم، و تجربه است.» اظهارات پزشکیان در حالی مطرح می‌شود که در مدیریت مصرف متهم اصلی مسئولین هستند که با سیاست گذاری اشتباه کار را به اینجا رساندند. به عنوان نمونه در بحث بنزین اجازه واردات گسترده خودروی خارجی با مصرف پایین داده نشده که اگر این اتفاق در دو دهه اخیر رخ می‌داد، مصرف روزانه بنزین اکنون ده‌ها میلیون لیتر کمتر بود. اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.