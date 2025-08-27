نتانیاهو: هیچ توافقی با حماس روی میز نیست

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اشاره به مخالفتش با پاسخ به پیشنهاد مصر و قطر برای آتش بس در غزه، اعلام کرد که در حال حاضر هیچ توافقی روی میز نیست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه در سخنانی در جلسه کابینه در تکرار ادعاهای خود گفت: «ما در مسیر پیروزی در غزه هستیم. جنگ در غزه آغاز شد و در غزه پایان خواهد یافت. ما حماس را در آنجا رها نخواهیم کرد.»

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت که عملیات نظامی تا رسیدن به اهدافش که در رأس آن نابودی حماس است، ادامه خواهد یافت.

وی در سخنانش بر پایبندی کابینه‌ خود برای ادامه فشار نظامی و سیاسی علیه این جنبش در نوار غزه تأکید کرد.

در حالی که جنبش حماس موافقت خود را با توافق آتش بس اعلام کرده است، نتانیاهو در اشاره به مخالفتش با پیشنهاد مصر و قطر برای آتش بس موقت در غزه، ادعا کرد که در حال حاضر هیچ توافقی روی میز نیست.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین موضع خود را در مخالفت با تشکیل کشور فلسطین تکرار کرد و گفت: «من قبلاً گفته‌ام که ما از تشکیل کشور فلسطین جلوگیری خواهیم کرد و اکنون نیز این کار را انجام می‌دهیم.»