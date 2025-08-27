جزئیات نشست وزیر دفاع با کمیسیون امنیت ملی مجلس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، امیر عزیز نصیرزاده در نشست با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای صنعت دفاعی، تأکید کرد: در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر حفظ و ارتقا روزافزون آمادگی برای مقابله با تهدیدات دشمنان، نیروهای مسلح با روحیه خودباوری، باتکیه بر نیروی ایمان، تمرکز بر دانش و استمرار نوآوری و فناوری‌های نوین و وزارت دفاع و با رویکرد جهادی، شکست‌پذیری رژیم پلید صهیونیستی به‌ویژه‌ در جنگ تحمیلی اخیر را بر جهانیان اثبات کردند.

وی ادامه داد: در دفاع مقدس و ملی اخیر، نیروهای مسلح با استفاده از دستاوردهای صنایع دفاعی پیشرفته توانستند با عملیات آفندی از پدافند چندلایه و پیشرفته رژیم صهیونیستی که از سوی سایر دولت‌های غربی و آمریکا پشتیبانی شده بود باموفقیت عبور کنند و بسیاری از اهداف نظامی آن‌ها را با موشک‌هایی که ثمره مجاهدت‌های دانشمندان دفاعی است، منهدم کنند.

در این نشست که به مناسبت بزرگداشت صنعت دفاعی و در هفته دولت برگزار شد، رؤسای سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات و معاونان ذیریط وزارت دفاع، روند اقدامات و رویکرد راهبردی و جاری و همچنین تعاملات وزارت دفاع با مجلس، دولت و نیروهای مسلح را تشریح و وضعیت آمادگی دفاعی را تیبین کردند.

در ادامه این دیدار، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از دستاوردهای نیروهای مسلح و پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، بر اهتمام و تقویت اقدامات نیروهای مسلح جهت ارتقاء توانمندی‌های صنعت دفاعی در حوزه‌های راهبردی مانند توسعه قدرت موشکی، پدافند هوایی، سایبری و سایر حوزه‌های رزم زمینی، هوایی و دریایی باهدف دستیابی بیشتر به قابلیت‌های فناورانه و مشترک دفاعی ملی تاکید کردند و از آمادگی مجلس برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و صنایع دفاعی سخن گفتند.

ارتقاء بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح و تأمین کامل و به‌هنگام منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی کشور در سال جاری و لایحه بودجه سالیانه، از دیگر مواردی بود که از سوی نمایندگان مجلس مطرح و بر آن تاکید شد.