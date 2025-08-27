En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات نشست وزیر دفاع با کمیسیون امنیت ملی مجلس

نشست مشترک وزیر دفاع با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۹۰۴
| |
376 بازدید
جزئیات نشست وزیر دفاع با کمیسیون امنیت ملی مجلس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، امیر عزیز نصیرزاده در نشست با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای صنعت دفاعی، تأکید کرد: در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر حفظ و ارتقا روزافزون آمادگی برای مقابله با تهدیدات دشمنان، نیروهای مسلح با روحیه خودباوری، باتکیه بر نیروی ایمان، تمرکز بر دانش و استمرار نوآوری و فناوری‌های نوین و وزارت دفاع و با رویکرد جهادی، شکست‌پذیری رژیم پلید صهیونیستی به‌ویژه‌ در جنگ تحمیلی اخیر را بر جهانیان اثبات کردند.

وی ادامه داد: در دفاع مقدس و ملی اخیر، نیروهای مسلح با استفاده از دستاوردهای صنایع دفاعی پیشرفته توانستند با عملیات آفندی از پدافند چندلایه و پیشرفته رژیم صهیونیستی که از سوی سایر دولت‌های غربی و آمریکا پشتیبانی شده بود باموفقیت عبور کنند و بسیاری از اهداف نظامی آن‌ها را با موشک‌هایی که ثمره مجاهدت‌های دانشمندان دفاعی است، منهدم کنند.

در این نشست که به مناسبت بزرگداشت صنعت دفاعی و در هفته دولت برگزار شد، رؤسای سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات و معاونان ذیریط وزارت دفاع، روند اقدامات و رویکرد راهبردی و جاری و همچنین تعاملات وزارت دفاع با مجلس، دولت و نیروهای مسلح را تشریح و وضعیت آمادگی دفاعی را تیبین کردند.

در ادامه این دیدار، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از دستاوردهای نیروهای مسلح و پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، بر اهتمام و تقویت اقدامات نیروهای مسلح جهت ارتقاء توانمندی‌های صنعت دفاعی در حوزه‌های راهبردی مانند توسعه قدرت موشکی، پدافند هوایی، سایبری و سایر حوزه‌های رزم زمینی، هوایی و دریایی باهدف دستیابی بیشتر به قابلیت‌های فناورانه و مشترک دفاعی ملی تاکید کردند و از آمادگی مجلس برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و صنایع دفاعی سخن گفتند.

ارتقاء بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح و تأمین کامل و به‌هنگام منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی کشور در سال جاری و لایحه بودجه سالیانه، از دیگر مواردی بود که از سوی نمایندگان مجلس مطرح و بر آن تاکید شد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
امیر نصیرزاده وزیر دفاع مجلس کمیسیون امنیت ملی نیروهای مسلح دشمنان خبر فوری
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایران آماده پاسخ پشیمان‌کننده به ماجراجویی صهیونیست‌هاست
وزیر دفاع: ایران اعتمادی به آتش بس ندارد
تذکر مجلس به کشورهای همکار با اسرائیل در نبرد اخیر
پیام امیر نصیرزاده خطاب به نمایندگان مجلس
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!
چرا ۴۰ساله‌های امروز جوان‌تر از گذشته‌اند؟
زیان انباشته ۲۰ هزار میلیارد تومانی یک غول بورسی/ شرکتی که ارزش سهامش کمتر از سه قِران است!
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۲۵ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۴ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۰ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۷ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۳ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005YfQ
tabnak.ir/005YfQ