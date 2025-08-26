به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پایان هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ۲۷ بازیکن را برای حضور در اردوی تیم ملی و شرکت در رقابت‌های «کافا ٢٠٢۵» دعوت کرد.

پیام نیازمند، سید حسین حسینی، نیما میرزازاد، امید نورافکن، محمد نادری، امین حزباوی، عارف آقاسی، محمدحسین کنعانی، علی نعمتی، آریا یوسفی، رامین رضاییان، محمد محبی، مهدی هاشم‌نژاد،علیرضا کوشکی، سامان قدوس، روزبه چشمی، محمد خدابنده‌لو، محمد قربانی، علیرضا جهانبخش، مهدی محبی، مهدی تیکدری، مهدی طارمی، امیرحسین حسین زاده، مهران احمدی، شهریار مغانلو، علی علیپور و مجید علیاری ۲۷ بازیکنی هستند که به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.

محمد خلیفه، سعید سحرخیزان،دانیال ایری، محمد مهدی زارع، جواد حسین‌نژاد، امیر محمد رزاق‌نیا و رضا غندی‌پور به دلیل همراهی تیم المپیک و سعید عزت‌اللهی، سردار آزمون، محمد کریمی، مجید حسینی، علی قلی‌زاده و مهدی قائدی به دلیل آسیب دیدگی و علیرضا بیرانوند بدلیل محرومیت در مرحله جدید اردوی تیم ملی حضور نخواهند داشت.

بازیکنان دعوت شده باید فردا ساعت ١١:٣٠ با در دست داشتن گذرنامه در مرکز ملی فوتبال، خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.