تیم‌ فوتبال استقلال تهران در دیداری پر گل مقابل ذوب‌آهن اصفهان به تساوی رسید و متوقف شد.

به گزارش تابناک، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهر قدس به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان نیمه نخست استقلالی‌ها با نتیجه ۳ بر یک مقابل حریف خود شکست خوردند ولی در نیمه دوم با کامبک استقلال، در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم، استقلال مقابل حریف خود به تساوی ۳ بر ۳ رسید.

گل‌ها: علیرضا کوشکی (۲ بار) و رامین رضاییان (استقلال)، پویا مختاری و حسن شوشتری (۲ بار) (ذوب‌ آهن)

ترکیب استقلال

ریکاردو ساپینتو، استقلال را با ترکیب آنتونیو آدان، روزبه چشمی (امیرمحمد رزاقی نیا)، رامین رضاییان، سعید سحرخیزان (یاسر آسانی)، علیرضا کوشکی (موسی جنپو)، دیدیه اندونگ، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، محمدحسین اسلامی (محمدرضا آزادی) و مهران احمدی (داکنز نازون) راهی میدان کرد.

ترکیب ذوب آهن

همچنین قاسم حدادی‌فر، سرمربی ذوب آهن تیمش را با ترکیب پارسا جعفری، نادر محمدی، آرش قادری، عرفان قهرمانی، زایموویچ، احسان پهلوان، پویا مختاری، پدرام قاضی‌پور، امیرحسین جدی، امید لطیفی و شوشتری راهی میدان کرده است.