کد خبر:۱۳۲۴۸۶۹
483 بازدید
نبض خبر

نگران تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه هستیم

اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری گفت: «به هیچ وجه چنین نیست که ما درصدد تخفیف اهمیت آنچه که موسوم شده به سازوکار بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت باشیم، حتما اینطور نیست؛ ما آگاه هستیم نسبت به آثار و تبعات نامطلوب چنین اتفاقی. وقتی ما می گوییم که به هیچ عنوان طرف‌های اروپایی از صلاحیت قانونی و اخلاقی برای توسل به این ساز و کار برخوردار نیستند یعنی نه تنها تایید نمی‌کنیم بلکه نگران تبعات آن هستیم. اجازه نخواهیم داد این موضوع تبدیل به یک ابزار جنگ روانی علیه ذهن و روح شهروندان ما شود.» سخنان کامل هامانه را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر مکانیزم ماشه اسنپ بک اسماعیل بقایی هامانه ویدیو
