خبرنگار وال‌استریت‌ژورنال نوشته مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کنفرانسی ادعا کرد: «گفت‌وگوها با ایران همچنان ادامه دارد و بازرسان آژانس برخلاف برخی اظهارات قبلی، قرار است به ایران بازگردند.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «لارنس نورمن»، خبرنگار نشریه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» در رشته توئیتی در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» ضمن پرداختن به اظهارات تازه «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارزیابی خود از تحولات تازه در پرونده‌ای هسته‌ای ایران را ارائه کرد.

او نوشت: «در کنفرانسی در آمریکا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرده که گفت‌وگوها با ایران همچنان ادامه دارد و بازرسان آژانس برخلاف برخی اظهارات قبلی، قرار است به ایران بازگردند.»

نورمن افزود که هنوز مشخص نیست آیا این اظهارات به معنای توافق رسمی میان ایران و آژانس برای بازگشت بازرسان یا تنها پیش‌بینی مدیرکل آژانس در این زمینه است.

وی توضیح داد که این موضوع در حالی مطرح می‌شود که مدیران سیاسی سه کشور اروپایی (E۳) در ژنو با طرف ایرانی درباره آخرین مذاکرات مرتبط با مکانیسم ماشه گفت‌وگو می‌کنند. همکاری آژانس یکی از شروط تعیین شده توسط این کشورها برای تمدید مهلت مکانیسم ماشه است.

نورمن در ادامه نوشت که کشورهای اروپایی خواستار از سرگیری کامل همکاری ایران با آژانس و دسترسی کامل بازرسان شده‌اند. به گفته او، هنوز روشن نیست که بازگشت بازرسان آژانس به ایران به صورت دائمی خواهد بود یا تنها شامل برخی سایت‌ها مانند بوشهر می‌شود و آیا بازرسان قادر خواهند بود به تأسیسات غنی‌سازی دسترسی پیدا کرده و در خصوص موجودی اورانیوم غنی‌شده تحقیق کنند، یا این که ممکن است کشورهای اروپایی سطح انتظارات خود را پایین آورده و تنها با این اقدام، شرط همکاری آژانس را موقتاً برآورده تلقی کنند.

«ساهیل شاه» ستون نویس نشریه «پالیتیکو» و کارشناس حوزه هسته‌ای، عصر سه‌شنبه در توییتی به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت: «گروسی اعلام کرده که آژانس در بحث مدالیته با ایران به توافق رسیده است و احتمالا این توافق به بازگشت بازرسان آژانس به ایران منجر شود. از طرفی در حالی که مذاکرات در ژنو ادامه دارد، ایران اعلام کرده است که آماده است تا بازرسان آژانس را بپذیرد. اما هنوز جزئیات دقیق این توافق مشخص نیست.»

اظهارات تازه گروسی درحالی است که ایران به دلیل عمل نکردن مدیرکل آژانس به وظایف قانونی‌اش در حفاظت از تاسیسات اتمی صلح‌آمیز ایران در تجاوزگری رژیم صهیونیستی و آمریکا به این تاسیسات که تحت پوشش توافق پادمانی با آژانس قرار داشت، همچنین گزارش فنی جانبدارانه او درباره برنامه هسته‌ای ایران-گزارشی که تهران آن را زمینه‌سازی این تجاوزگری می‌داند، همکاری خود با آژانس را به تعلیق درآورد.

اگرچه سطحی از گفت‌وگوهای فنی میان ایران و آژانس در جریان است و تهران اعلام کرده در حال بررسی شکل همکاری با آژانس پس از تحولات اخیر است.

با این وجود، در آستانه گفت‌وگوهای ایران و اروپا در ژنو و در سایه ابتکار روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱، ایران بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جدید در تعامل ایران با آژانس تاکید کرده است.