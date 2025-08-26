به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ۲۰۹ تن از دیپلمات‌های ارشد و سفرای پیشین اتحادیه اروپا در نامه‌ای سرگشاده خواستار اقدام فوری علیه جنگ رژیم صهیونیستی در غزه و اقدامات غیرقانونی این رژیم در کرانه باختری شدند و تأکید کردند در صورت تداوم انفعال بروکسل، کشورهای اروپایی باید به‌طور فردی یا گروهی وارد عمل شوند.

روزنامه گاردین گزارش داد که ۲۰۹ نفر از جمله ۱۱۰ سفیر پیشین، ۲۵ مدیرکل پیشین و ۲ تن از مقام‌های بلندپایه اتحادیه اروپا این نامه را امضا کرده‌اند. از جمله امضاکنندگان می‌توان به «آلن لوروآ» دبیرکل پیشین سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و «کارلو تروجان» دبیرکل پیشین کمیسیون اروپا اشاره کرد.

در این نامه ۹ اقدام پیشنهادی برای پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی مطرح شده است؛ از جمله تعلیق مجوزهای صادرات سلاح، ممنوعیت تجارت کالا و خدمات با شهرک‌های غیرقانونی و جلوگیری از دسترسی رژیم صهیونیستی به مراکز ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در اروپا.

این نامه سومین فراخوان عمومی برای اقدام و نخستین موردی است که به صراحت از کشورهای اروپایی می‌خواهد در صورت انفعال اتحادیه اروپا، به‌طور مستقل وارد عمل شوند. پیش‌تر در ماه ژوئیه، طرحی برای تعلیق جزئی رژیم صهیونیستی از صندوق پژوهشی «هورایزن» شکست خورده بود.

«سِوِن کوهن فون بورگزدورف» نماینده پیشین اتحادیه اروپا در سرزمین‌های اشغالی و عضو گروه هماهنگ‌کننده این طرح گفت: «اکنون نهادهای اروپایی سرشار از ناامیدی هستند و بسیاری می‌گویند دیگر کافی است. ما نمی‌توانیم منفعل بمانیم. اگر ۲۷ کشور عضو قادر به اقدام جمعی نباشند، به ارزش‌های ما خیانت می‌شود.»

او افزود: «ما پیشنهاد کرده‌ایم ۹ اقدام در سطح ملی یا گروهی از کشورها انجام شود.» به گفته او، دولت‌های اروپایی در حال از دست دادن اعتبار خود نه‌تنها در جهان جنوب، بلکه نزد شهروندانشان هستند. او به نتایج نظرسنجی در آلمان اشاره کرد که نشان می‌دهد ۸۰ درصد مردم با اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه مخالفند و دو سوم از آن‌ها خواهان اقدام دولت در این زمینه هستند.