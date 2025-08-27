به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اگرچه سه جامعه زبانی این کشور مقررات متفاوتی را اتخاذ کردهاند، اما این ممنوعیت در تمام مناطق اعمال خواهد شد و مدارس خودشان در مورد اقدامات انضباطی تصمیم خواهند گرفت.
در جامعه فرانسوی زبان که شامل والونیا و بروکسل میشود، استفاده از تلفن همراه در مدارس ابتدایی از سال تحصیلی قبل به طور کامل ممنوع شده بود، در حالی که مدارس متوسطه محدودیتهای سختگیرانهای را با هدف کاهش استفاده از آن اعمال کردند.
با اعمال مقررات جدید، از سال ۲۰۲۵-۲۰۲۶، استفاده از تلفن و سایر دستگاههای الکترونیکی برای اهداف سرگرمی در مدارس پیشدبستانی، ابتدایی و متوسطه ممنوع خواهد شد.
به گزارش آناتولی، در منطقه آلمانی زبان نیز از سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶، تلفنهای همراه، ساعتهای هوشمند و سایر دستگاههای متصل، نه تنها در طول کلاسها بلکه در طول زنگ تفریح نیز ممنوع خواهند بود. مدارس جزئیات اجرا و قوانین انضباطی را تعیین خواهند کرد.
در بلژیک، سال تحصیلی در مدارس فرانسویزبان از ۲۵ اوت (ماه جاری میلادی) و در بقیه کشور از اول سپتامبر آغاز میشود.
