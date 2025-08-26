En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نیازمندی‌های دروازه‌بان ۳۰ ساله پرسپولیس؛ پیامی که نصف جهان شنید!

پیام نیازمند روزی خاص را برای درخشیدن و قرار گرفتن در کانون توجهات انتخاب کرد. دروازه‌بان پرسپولیس در بازی حساس مقابل سپاهان نشان داد علاوه بر توانمندی‌اش در واکنش‌های نجات‌بخش، از تمرکز و تجربه لازم هم برای عبور از شرایط پرتنش برخوردار است.
کد خبر: ۱۳۲۴۸۲۴
| |
1160 بازدید
|
۲

نیازمندی‌های دروازه‌بان 30 ساله پرسپولیس؛ پیامی که نصف جهان شنید!

دیدار سپاهان و پرسپولیس، به نوعی دوئل مستقیم دو دروازه‌بان ملی‌پوش یعنی سیدحسین حسینی و پیام نیازمند در قالب تیم‌های‌شان هم بود. آن هم در شرایطی که علیرضا بیرانوند محروم است و تیم ملی در روز‌های آینده وارد فیفادی و تورنمنت کافا می‌شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حدود ۱۰۰ روز بعد از رسمی شدن انتقال بزرگ تابستان ۱۴۰۴ موج تحسین‌ها روانه دروازه‌بانی شد که مشخصاً یکی از مهم‌ترین دلایلش برای ترک سپاهان و پیوستن به پرسپولیس، قرار گرفتن در کانون توجهات بوده است. زمانی که پرسپولیسی‌ها قید الکسیس گندوز را زدند و پیام نیازمند را به خدمت گرفتند، آمار به‌جا مانده از فصل گذشته نشان می‌داد، احتمالاً بازیکن بیش از باشگاه برنده این نقل‌وانتقال باشد، اما همیشه گذر زمان خیلی ابهامات را روشن می‌کند.

پیام نیازمند قصد دارد حالا که شرایط تغییر کرده و علیرضا بیرانوند ۴ ماه محروم شده است، بازی را به سود خود تغییر دهد و در فاصله حدود ۱۰ ماه تا جام‌جهانی ۲۰۲۶ مهر تأیید افکارعمومی و البته کادرفنی تیم ملی را پای کارنامه‌اش ببینید. گرچه برای ارزیابی و نتیجه‌گیری هم بسیار زود است و هم اینکه یک بازی ولو حساس و بزرگ، متر و معیار مناسبی نیست، اما او دوشنبه شب پیامی مهم از ورزشگاه نقش جهان اصفهان صادر کرد؛ پیامی که تمام ایران و شاید هم نصف جهان آن را شنید!

پرسپولیس در حساس‌ترین بازی هفته دوم لیگ برتر موفق شد سپاهان را شکست دهد. گرچه در این دیدار شانس هم یار سرخپوشان پایتخت بود و عناصر تهاجمی تیم میزبان هم در برخی صحنه‌ها کم دقتی کردند، اما علاوه بر همه اینها، پیام نیازمند با واکنش‌هایش سد محکمی مقابل شاگردان محرم نویدکیا بود و اجازه نداد هواداران تیم سابقش، جشن گل برپا کنند. همان هوادارانی که پیش از شروع بازی قول و قرار‌هایی گذاشتند تا حسابی از خجالت دروازه‌بان تیم محبوب‌شان در بیایند و البته تمرکز او را در جریان بازی به‌هم بزنند تا طلایی‌پوشان راحت‌تر بتوانند آدرس دروازه تیم میهمان را پیدا کنند.

چاپ تصویر پیام نیازمند روی دلار و هو شدن در جریان بازی توسط هواداران سپاهان، از جمله تدابیر اصفهانی‌ها بود و اتفاقاً یکی از مهم‌ترین عواملی که باید به آن توجه داشت، نوع و نحوه واکنش پیام نیازمند با این موارد بود. او ثابت کرد که علاوه بر مهارت دروازه‌بانی، از تجربه و تمرکز لازم برخوردار است و می‌تواند در مقاطع حساس و پرتنش، اسیر جو نشود. دروازه‌بان پرسپولیس بعد از بازی به نشان دادن دلار توسط هواداران سپاهان، چنین واکنشی داشت: «دوست ندارم خیلی در این باره (دلار‌های چاپ شده) صحبت کنم، نظر شخصی‌شان است، اما می‌دانید که این موضوع در سپاهان صدق نمی‌کند. سپاهان تیم متمولی است و فکر نمی‌کنم سپاهان نتواند بازیکنی را با مسائل مالی راضی کند. نمی‌خواهم موضوع را بشکافم و توضیح اضافه بدهم، برای‌شان آرزوی بهترین‌ها را دارم.»

او در یکی از حساس‌ترین و مورد توجه‌ترین بازی‌های فصل، پاداش آرامش و رفتار حرفه‌ای خود را گرفت، چون پس از جدایی از سپاهان، نه برای هواداران تیم سابق کری خواند و نه اینکه با مصاحبه‌ها یا پست‌هایش در فضای مجازی آنها را تحریک کرد. چه‌بسا نحوه جدا شدنش از جمع طلایی‌پوشان هم مشابه رقیب شماره یک‌اش در تیم‌ملی نبود. پیام نیازمند درباره سؤال یکی از خبرنگاران که درباره هشتگ هواداران علیه بیرانوند و حمایت از او پرسید، به بیان همین جمله بسنده کرد: «این لطف هواداران پرسپولیس بوده، اما همه‌چیز در تیم ملی به نظر کادرفنی بستگی دارد. فکر نمی‌کردم اولین بازی‌ام مقابل سپاهان باشد و کلین‌شیت نتیجه کار تیمی است.» در این شرایط، وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس هم با اظهارنظری کوتاه، گفت: «پیام نیازمند از نظر شخصیتی بسیار خوب و حرفه‌ای است.»

نیازمندی‌های دروازه‌بان ۳۰ ساله پرسپولیس؛ پیامی که نصف جهان شنید!

دیدار دوشنبه شب سپاهان و پرسپولیس از جهات مختلفی حساس و خاص بود. علاوه بر حساسیت‌های جدولی و کسب امتیاز، حضور تعدادی از بازیکنان سابق استقلال در ترکیب سپاهان و حضور چند بازیکن سابق سپاهان در ترکیب پرسپولیس، بر جذابیت‌ها و حساسیت‌های این دیدار افزوده بود. در این بین نکته قابل توجه دیگر، دوئل مستقیم دو دروازه‌بان ملی‌پوش یعنی سیدحسین حسینی و پیام نیازمند در قالب تیم‌هایشان بود. آن هم در شرایطی که علیرضا بیرانوند محروم است و تیم ملی در روز‌های آینده وارد فیفادی و تورنمنت کافا می‌شود. به‌نظر می‌رسد این دیدار بخش مهمی برای حل پازل و معادله شماره یک در غیاب بیرانوند بود. چه‌بسا این نخستین گام برای حسینی و نیازمند بود و در ادامه وارد مرحله تثبیت خواهند شد.

آمار مربوط به سیدحسین حسینی و پیام نیازمند در مصاف سپاهان و پرسپولیس، کاملاً به سود دروازه‌بان تیم پایتخت رقم خورد. نیازمند موفق شد از میان ۴ شوت در چارچوب سپاهانی‌ها، هر ۴ ضربه را مهار کند و اوج درخشش او در دقایق پایانی روی ضربه سر میلاد زکی‌پور رقم خورد. اما حسینی که با استقلال آمار منفی مقابل پرسپولیس داشت و هیچگاه طعم پیروزی را نچشید، بازهم چنین تجربه‌ای داشت و از ۲ شوت در چارچوب توسط پرسپولیسی‌ها، یک‌بار دروازه‌اش باز شد و در مورد دیگر ضربه پرقدرت اوستون اورونوف به تیر دروازه برخورد کرد و گل نشد. گرچه از این حیث، هر دو دروازه‌بان شرایط مشابهی داشتند، چون یک‌بار هم تیر دروازه نیازمند روی شوت محمد عسکری لرزید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پیام نیازمند پرسپولیس سپاهان سیدحسین حسینی علیرضا بیرانوند تیم ملی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پست اینستاگرامی دورسون پس از ترک پرسپولیس
تصاویر داغ از نبرد غول‌های فوتبال ایران
طارمی در سیاه‌چاله تردید و شایعات؛ خطر محو یک ستاره در سال جام‌جهانی
واکنش پرسپولیس به خبر ابتلای سرژ اوریه به هپاتیت
خلاصه بازی سپاهان 0 - پرسپولیس 1
اینفوتابناک | نگاهی به آمار و ارقام الکلاسیکوی فوتبال ایران
واکنش عقاب آسیا به شکست سپاهان در برابر پرسپولیس
جرم‌انگاری افشای بیماری اوریه از سوی باشگاه پرسپولیس؛ بررسی یک ادعای جنجالی
جدال جانشینی بیرانوند در تیم ملی؛ امشب در آزادی
واکنش به خبر دخالت قلعه‌نویی در محرومیت بیرانوند
تصویر دلارهای سپاهانی با تصویر نیازمند
سپاهان صفر - پرسپولیس یک؛ فرصت‌سوزی زردها، گلزنی سرخ‌ها/ با یک گل برای هاشمیان بهار شد!
افسار فوتبال ایران در دست دلال‌ها/ پرسپولیسِ نیازمند یا یک پیام گمراه کننده
بیرانوند و نیازمند؛ گلرهای "نجومی‌بگیر" و "توپ‌نگیر!" / شماره‌یک‌های تیم‌ملی یکی از یکی بدتر
ضرر بزرگ بیرانوند و دلخوری از تراکتوری‌ها/ استقلال در کمین، جام جهانی ۲۰۲۶ در خطر
اعتراض بیرانوند به قرارداد نیازمند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
در حد و اندازه تیم ملی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
حتی اگر بیرانوند محروم نمی شد هم افت کرده بود و اگر نیازمند همین عملکرد رو داشته باشه باید شماره یک تیم ملی بشه
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۲۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۴ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۷ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۳ نظر)
توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور  (۵۷ نظر)
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005Ye8
tabnak.ir/005Ye8