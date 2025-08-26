بازگشت دختر حاکم دبی به انظار عمومی

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ شیخه جلیله بنت محمد آل مکتوم، دختر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی به همراه شاهدخت هیا بنت حسین، دختر پادشاه فقید اردن در انظار عمومی دیده شد.

شاهدخت هیا بنت حسین، دختر ملک حسین پادشاه فقید اردن، که سال‌ها پیش به همراه دختر و پسر خود از امارات گریخت و در بریتانیا اقامت گزید، این بار همراه با دخترش در جشنواره بین‌المللی سوارکاری تابستانی «چپستو» حضور یافت.

در این مراسم، هیا بنت حسین «جام ملک حسین» را که نخستین بار در سال ۱۹۹۴ توسط پدر فقیدش بنیانگذاری شده بود، اهدا کرد.

شیخه جلیله اکنون ۱۸ ساله است و از زمان طلاق پدر و مادرش در بریتانیا به همراه مادر و برادرش زندگی می‌کند. طلاق هیا و شیخ محمد، به‌عنوان گران‌ترین طلاق تاریخ معاصر شناخته شد و دادگاه بریتانیا مبلغی در حدود ۵۵۴ میلیون پوند (بیش از ۷۳۰ میلیون دلار) را برای تسویه مالی و تامین آینده فرزندان تعیین کرد.