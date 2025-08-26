به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «لی جائه-میونگ» رئیسجمهور کره جنوبی در نخستین دیدار خود با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا با درخواست غیرمنتظرهای مواجه شد؛ ترامپ پیشنهاد کرد کره جنوبی زمینهایی که برای پایگاههای نظامی آمریکا اجاره داده، به مالکیت واشنگتن درآید. روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست» گزارش کرد که ترامپ ضمن اشاره به سرمایهگذاری سنگین آمریکا در ساخت این پایگاهها گفت «میخواهم ببینم آیا میتوانیم اجاره را کنار بگذاریم و مالکیت زمینهایی که پایگاه عظیمی روی آن داریم، به دست آوریم.»
بر اساس این گزارش، این موضوع در حالی مطرح شد که تعداد ۲۸۵۰۰ نیروی آمریکایی در کره جنوبی مستقر هستند و واشنگتن به این بهانه خواستار انعطافپذیری بیشتر است تا بتواند تهدیدات فراتر از شبهجزیره کره را مدیریت کند. لی پیشتر به خبرنگاران کره جنوبی گفته بود در حالی که واشنگتن به دنبال انعطاف استراتژیک است، برای سئول دشوار است که به سرعت با این درخواست موافقت کند.
رئیسجمهور کره جنوبی توضیح داد کشورش هنوز در حال مدیریت پیامدهای تلاش رئیسجمهور سابق برای اعمال حکومت نظامی در دسامبر گذشته است و تحقیقات ویژه مجلس درباره این حادثه همچنان ادامه دارد. پیش از دیدار با رئیسجمهور جدید، دونالد ترامپ نیز درباره همین بازرسیها و تحقیقات در شبکههای اجتماعی واکنش نشان داده بود. تحلیلگران میگویند این درخواست ترامپ نمونهای از الگوی «سیاست توسعهطلبانه» مشابه تمایلش به کنترل گرینلند، کانال پاناما، کانادا و غزه است. کره جنوبی زمین پایگاههای نظامی آمریکا را طبق توافقنامه وضعیت نیروها اجاره داده است.
کارشناسان معتقدند این اقدام آمریکا میتواند کره جنوبی را به انتخاب دشواری بین همکاری در مقابله با چین یا واگذاری بخشی از قلمرو خود وادار کند. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند این درخواست میتواند اهرم قدرتی برای سئول در مذاکرات آینده باشد و اهمیت استراتژیک کره جنوبی در مقابله با چین را برجسته کند. بر اساس این گزارش، ترامپ در حالی این درخواست را مطرح کرده که در عین حال گفته که از همکاری با کره جنوبی در زمینه کشتیسازی و انرژی حمایت میکند.
