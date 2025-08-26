به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید، دستور داد دادستان کل این کشور پیگیری قضایی علیه افرادی که پرچم ایالات متحده را آتش می‌زنند یا به آن بی‌حرمتی می‌کنند، شدت بخشد. ترامپ هنگام امضای این فرمان در دفتر کار خود گفت: «اگر کسی پرچم را بسوزاند، یک سال زندان در انتظارش خواهد بود؛ بدون آزادی زودهنگام و هیچ امتیاز دیگری.» خبرگزاری رویترز در این خصوص گزارش کرد، این دستور اجرایی دادستان کل را موظف می‌کند متخلفان قوانین مربوط به بی‌حرمتی به پرچم را به‌طور جدی تحت تعقیب قرار دهد و برای تعیین حدود متمم اول قانون اساسی آمریکا در این زمینه، اقدامات حقوقی انجام دهد. همچنین به دادستان کل دستور داده شده پرونده‌های مربوط به بی‌حرمتی به پرچم را به مقامات ایالتی یا محلی ارجاع دهد و فرآیند صدور روادید، اجازه اقامت یا اعطای تابعیت برای افراد دخیل در این اقدامات متوقف شود.

در متن این دستور آمده است «پرچم آمریکا نمادی ویژه در زندگی ملی ماست که باید همه آمریکایی‌ها از هر پیشینه و طبقه‌ای را متحد کند. بی‌حرمتی به آن به‌شدت توهین‌آمیز و تحریک‌آمیز است و بیانی از تحقیر، دشمنی و خشونت علیه کشور ما محسوب می‌شود.» دولت ترامپ در فرمانش ادعا کرده که طبق متمم اول قانون اساسی، آزادی بیان شامل همه رفتار‌ها نمی‌شود. اگر یک اقدام مثل بی‌حرمتی به پرچم باعث شود که افراد بلافاصله دست به خشونت یا کار غیرقانونی بزنند، یا مثل «کلمات تحریک‌کننده» باعث درگیری شود، دیگر تحت حمایت آزادی بیان نیست. این در حالی است که دیوان عالی ایالات متحده در سال ۱۹۸۹ حکم داد آتش‌زدن یا تخریب پرچم ملی آمریکا به‌عنوان شکلی از آزادی بیان تحت حمایت قانون اساسی قرار دارد.

آتش‌زدن پرچم آمریکا در داخل این کشور سابقه طولانی دارد و همواره یکی از موضوعات جنجالی میان آزادی بیان و قوانین محدودکننده بوده است. در جریان اعتراضات دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ علیه جنگ ویتنام، این اقدام بار‌ها رخ داد و منجر به تصویب قوانینی در کنگره برای حمایت از پرچم شد، اما دیوان عالی آن قوانین را خلاف قانون اساسی دانست. در سال ۱۹۸۴، یک فعال سیاسی به نام «گرگوری جانسون» در تظاهرات مقابل کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان پرچم آمریکا را آتش زد؛ همین پرونده باعث شد دیوان عالی در سال ۱۹۸۹ حکم دهد که آتش‌زدن پرچم نوعی آزادی بیان است. در سال‌های اخیر نیز این اقدام در جریان اعتراضات اجتماعی تکرار شده است؛ از جمله در تظاهرات گسترده سال ۲۰۲۰ پس از مرگ «جورج فلوید» مرد سیاهپوست آمریکایی و همچنین در آشوب‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری همان سال، که تصاویر آتش‌زدن پرچم در شهرهایی، چون پورتلند و واشنگتن بازتاب گسترده‌ای یافت.