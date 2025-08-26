En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ: یک سال زندان برای آتش‌زنندگان پرچم آمریکا

رئیس‌جمهور آمریکا با صدور فرمانی اجرایی، دستور داد معترضانی که پرچم آمریکا را در تظاهرات به آتش می‌کشند، تحت پیگرد قرار گرفته و زندانی شوند.
کد خبر: ۱۳۲۴۸۰۵
| |
318 بازدید
|
۱

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید، دستور داد دادستان کل این کشور پیگیری قضایی علیه افرادی که پرچم ایالات متحده را آتش می‌زنند یا به آن بی‌حرمتی می‌کنند، شدت بخشد. ترامپ هنگام امضای این فرمان در دفتر کار خود گفت: «اگر کسی پرچم را بسوزاند، یک سال زندان در انتظارش خواهد بود؛ بدون آزادی زودهنگام و هیچ امتیاز دیگری.» خبرگزاری رویترز در این خصوص گزارش کرد، این دستور اجرایی دادستان کل را موظف می‌کند متخلفان قوانین مربوط به بی‌حرمتی به پرچم را به‌طور جدی تحت تعقیب قرار دهد و برای تعیین حدود متمم اول قانون اساسی آمریکا در این زمینه، اقدامات حقوقی انجام دهد. همچنین به دادستان کل دستور داده شده پرونده‌های مربوط به بی‌حرمتی به پرچم را به مقامات ایالتی یا محلی ارجاع دهد و فرآیند صدور روادید، اجازه اقامت یا اعطای تابعیت برای افراد دخیل در این اقدامات متوقف شود.

در متن این دستور آمده است «پرچم آمریکا نمادی ویژه در زندگی ملی ماست که باید همه آمریکایی‌ها از هر پیشینه و طبقه‌ای را متحد کند. بی‌حرمتی به آن به‌شدت توهین‌آمیز و تحریک‌آمیز است و بیانی از تحقیر، دشمنی و خشونت علیه کشور ما محسوب می‌شود.» دولت ترامپ در فرمانش ادعا کرده که طبق متمم اول قانون اساسی، آزادی بیان شامل همه رفتار‌ها نمی‌شود. اگر یک اقدام مثل بی‌حرمتی به پرچم باعث شود که افراد بلافاصله دست به خشونت یا کار غیرقانونی بزنند، یا مثل «کلمات تحریک‌کننده» باعث درگیری شود، دیگر تحت حمایت آزادی بیان نیست. این در حالی است که دیوان عالی ایالات متحده در سال ۱۹۸۹ حکم داد آتش‌زدن یا تخریب پرچم ملی آمریکا به‌عنوان شکلی از آزادی بیان تحت حمایت قانون اساسی قرار دارد.

آتش‌زدن پرچم آمریکا در داخل این کشور سابقه طولانی دارد و همواره یکی از موضوعات جنجالی میان آزادی بیان و قوانین محدودکننده بوده است. در جریان اعتراضات دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ علیه جنگ ویتنام، این اقدام بار‌ها رخ داد و منجر به تصویب قوانینی در کنگره برای حمایت از پرچم شد، اما دیوان عالی آن قوانین را خلاف قانون اساسی دانست. در سال ۱۹۸۴، یک فعال سیاسی به نام «گرگوری جانسون» در تظاهرات مقابل کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان پرچم آمریکا را آتش زد؛ همین پرونده باعث شد دیوان عالی در سال ۱۹۸۹ حکم دهد که آتش‌زدن پرچم نوعی آزادی بیان است. در سال‌های اخیر نیز این اقدام در جریان اعتراضات اجتماعی تکرار شده است؛ از جمله در تظاهرات گسترده سال ۲۰۲۰ پس از مرگ «جورج فلوید» مرد سیاهپوست آمریکایی و همچنین در آشوب‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری همان سال، که تصاویر آتش‌زدن پرچم در شهرهایی، چون پورتلند و واشنگتن بازتاب گسترده‌ای یافت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دونالد ترامپ پرچم آمریکا آتش زدن
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مجازات سختگیرانه‌تر برای سوزاندن پرچم آمریکا
انتشار مصاحبه علی مطهری درباره برنامه هسته‌ای ایران توسط ترامپ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
1
2
پاسخ
احسنت ...

رییس جمهوری که فقط به فکر کشور و مردمش هست.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۲۱ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۴ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۴ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۷ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۳ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005Ydp
tabnak.ir/005Ydp