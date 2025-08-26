به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بازار اجاره مسکن در سهماه اخیر (خرداد تا مرداد) بهشدت تحتتأثیر جهش قیمت خرید مسکن قرار گرفته و فشار اصلی بر مستأجران وارد شده است. تورم و کاهش قدرت خرید باعث شده اجارهبها در تهران بین ۵۰ تا ۶۰ درصد و در شهرستانها حدود ۳۰ درصد بالا برود. در همین حال، خروج بخشی از مهاجران افغانستانی در مناطقی مثل شوش، مولوی، شهرری، مشهد، اصفهان، قم و کرج باعث کاهش تقاضا در این مناطق شده؛ بهطوری که نرخ اجاره در برخی واحدهای کلنگی و محلات مهاجرنشین تا ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین آمده و بعضی مالکان حتی بدون افزایش قیمت، واحدها را اجاره میدهند. بااینحال، در بخشهای شرقی، غربی و شمالی تهران، همچنان اثر تورم غالب است و کاهش خاصی دیده نمیشود. طبق دادههای رسمی، تورم نقطهای اجاره در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۶.۹ درصد رسید که کمترین رشد در دو سال و نیم اخیر است؛ تورم سالانه هم ۳۹.۵ درصد بوده که بالاتر از تورم عمومی کشور محسوب میشود. از طرف دیگر، بررسی بازار نشان میدهد تمدید قراردادها معمولاً باعث افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی اجاره میشود، اما جابهجایی مستأجران میتواند هزینهها را بیش از ۴۰ درصد بالا ببرد. همین موضوع باعث شده بسیاری از موجران به حفظ مستأجر فعلی تمایل بیشتری داشته باشند
