به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از روزهای پایانی همین ماه آغاز میشود و استقلال ۲۶ شهریور باید به مصاف الوصل امارات برود.
حریف اماراتی استقلال که در سالیان نه چندان دور فرهاد مجیدی را هم تحت عنوان بازیکن در جمع نفرات خود میدید، تدارک فراوانی برای حضور در عرصه پیکارهای آسیایی دیده است و هم اکنون از ۳ آنالیزور اروپایی به عنوان تیم آنالیز خود در رقابتهای داخلی و بینالمللی استفاده میکند. این سه نفر قطعاً کار خود بر روی استقلال به عنوان قویترین حریف الوصل و البته اولین آن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان را آغاز کرده و جدا از تماشای دیدارهای استقلال مقابل تراکتور، حتماً نمایش امشب آبیپوشان برابر ذوب آهن را نیز از طریق تلویزیون زیر نظر خواهند داشت.
البته اگر استقلال به هماهنگی تاکتیکی مطلوب برسد، قطعاً حریف اماراتی و سایر رقبای این تیم حتی با وجود برخورداری از امکانات فراوان، کار بسیار دشواری پیش رو خواهند داشت.
