ادعاهای تند نخست وزیر استرالیا همزمان با قطع رابطه با ایران و تروریستی اعلام کردن سپاه +زیرنویس

پس از آنکه دولت استرالیا ایران را به دست داشتن در دو حمله ضدیهودیان در خاک استرالیا متهم کرد، همزمان با قطع رابطه به ایران، سفیر ایران را اخراج کرد و سفارت استرالیا را نیز در تهران تعطیل و کارمندانش را از ایران خارج کرد و علاوه بر اینها سپاه پاسداران را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد! آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا همزمان با این تحرکات ضد ایرانی در سخنانی در این زمینه ادعاهایی مطرح کرد و سپس رئیس سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) در امتداد این ادعاها زیاده گویی های دیگری کرد. آنچه این دو مقام ارشد استرالیا همزمان با این تحرکات بی‌سابقه در تاریخ استرالیا مطرح کردند را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.