تعداد بازدید : 626
ادعاهای تند نخست وزیر استرالیا همزمان با قطع رابطه با ایران و تروریستی اعلام کردن سپاه +زیرنویس

پس از آنکه دولت استرالیا ایران را به دست داشتن در دو حمله ضدیهودیان در خاک استرالیا متهم کرد، همزمان با قطع رابطه به ایران، سفیر ایران را اخراج کرد و سفارت استرالیا را نیز در تهران تعطیل و کارمندانش را از ایران خارج کرد و علاوه بر اینها سپاه پاسداران را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد! آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا همزمان با این تحرکات ضد ایرانی در سخنانی در این زمینه ادعاهایی مطرح کرد و سپس رئیس سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) در امتداد این ادعاها زیاده گویی های دیگری کرد. آنچه این دو مقام ارشد استرالیا همزمان با این تحرکات بی‌سابقه در تاریخ استرالیا مطرح کردند را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
20
13
پاسخ
اولا اصلا اون مملکت برای شما نیست! استرالیا متعلق به ساکنین بومی (aboriginal) آنجاست! ثانیا یادتون رفته چقدر ساکنین اصلی استرالیا را کشتید و شکنجه کردید تا سرزمین شان را مالک شدید! پس شما تروریست هستید نه ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
2
1
پاسخ
حالا مگر چقدر ارتباط وجود داشته ?
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
4
پاسخ
ظاهرا كل دنيا دارند بر عليه جمهوري اسلامي اجماع ميكنند ولي ما داخل كشور را نميتوانيم يكصدا كنيم. تا دير نشده بايد فكري اساسي بحال خودمان بكنيم. با تفرقه بجايي نخواهيم رسيد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
2
2
پاسخ
این بعد اینکه نتانیاهو بهشون گیر داده داره با جفتک پرانی سمت ایران خودشو برا نتانیابو لوس میکنه. بلکه ی استخون بندازه جلوش.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
1
0
پاسخ
متقابلاً عناصر دیپلماتیک استرالیا را در اسرع وقت اخراج کرده ، در صورت عذرخواهی رسمی اجازه محدود بازگشایی سفارتشان داده شود
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
وضعیتی است که اگر در مریخ هم اتفاقی بیافتد گردن ایران می‌افتد باید برای ترمیم چهره ایران در دنیا حتما اقداماتی کرد
مبینیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
معلوم است که مثل سگ با وفا برای اربابتان نتانیاهو دارید دم تکان می دهید،مردم استر الیا علیه توحش ونسل کشی صهیونیست به پا خواسته اند شما ایران وسپاه را مقصر جلوه می دهید؟
