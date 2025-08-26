En
جنایت مسلحانه وحشتناک زیر تیرچراغ برق

مرد جوانی در مشهد همسرش را درون خودروی پراید با شلیک گلوله به قتل رساند و سپس با گلوله ای دیگر در حالی به زندگی خود نیز پایان داد که سر آن ها بعد از مرگ به هم چسبید و در کنار یکدیگر جان باختند.
جنایت مسلحانه وحشتناک زیر تیرچراغ برق

به گزارش تابناک به نقل از خراسان؛ ساعت ۲۳:۴۵ شب دوشنبه گذشته، زنگ تلفن قاضی ویژه قتل عمد مشهد، به صدا درآمد و ماموران انتظامی در حالی از مرگ وحشتناک زن و مردی جوان درون یک دستگاه پراید خبر دادند که زیر نور تیرچراغ برق در جاده هفت حوض رخ داده بود.

با توجه به اهمیت و حساسیت این ماجرای تکان دهنده ، بلافاصله قاضی دکتر صادق صفری ادامه تحقیق میدانی در یک پرونده جنایی دیگر را متوقف کرد و عازم کوی سیدی شد.

بررسی های مقدماتی نشان داد: زن۴۱ساله ای در صندلی جلو و مرد ۴۴ساله ای نیز پشت فرمان پراید۱۱۱، با شلیک گلوله به ناحیه سر جان باخته اند به طوری که سر هر دوی آن ها بعد از مرگ به یک سو خم شده و به هم چسبیده اند!از طرف دیگر با کشف یک قبضه کلت جنگی برتا در زیرپای راننده و پوکه ای که داخل خودرو افتاده بود، فرضیه خودکشی بعد از قتل هولناک همسر قوت گرفت و بدین ترتیب تحقیقات قضایی وارد مرحله جدیدی شد.

طولی نکشید که با دستور قاضی صفری گروه زبده ای از افسران اداره جنایی پلیس آگاهی نیز با نظارت مستقیم سرهنگ جواد بیگی (رئیس پلیس آگاهی مشهد) به همراه کارشناسان سلاح و پزشک قانونی در محل وقوع جنایت حاضر شدند تا این ماجرای وحشتناک از ابعاد مختلف جنایی مورد تجزیه و تحلیل های کارشناسی قرارگیرد.

در حالی که تحقیقات مقدماتی از اختلافات شدید خانوادگی بین زوج جوان حکایت داشت، کارشناس سلاح نیز بر فرضیه قضایی مهر تایید زد و مشخص شد وجیهه(مقتول۴۱ ساله) به دلیل نپرداختن مهریه از همسرش شکایت کرده و بنا به گفته نزدیکانش حکم توقیف اموال (خودرو و یک قطعه زمین) را نیز گرفته بود. دامنه این اختلافات خانوادگی به جایی رسید که «امید-ع» تصمیم ترسناکی گرفت.

او در حالی که همسرش سرنشین جلوی پراید بود، حدود ساعت ۲۱ شب (یک‎شنبه)زیر نور چراغ برق در حاشیه خیابان محدوده خلج توقف کرد و با سلاحی که از قبل به همراه داشت ابتدا همسرش را با شلیک گلوله به قتل رساند و سپس با گذاشتن لوله سلاح کلت در قسمت گیجگاه سمت راست سر خودش، یک بار دیگر ماشه را فشرد و به زندگی خود نیز پایان داد.

در همین حال بررسی های تخصصی با دستور قاضی شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد،به گروه کارآگاهان به سرپرستی سروان آرمین منفرد (افسرپرونده) سپرده شد تا زوایای پنهان این جنایت مورد واکاوی های دقیق قرارگیرد.

این کنکاش های نامحسوس بیانگر آن بود که زوج جوان دو فرزند خردسال دارند و از مدتی قبل اختلافات خانوادگی آنان شدت گرفته بود.

از سوی دیگر با کشف ۷گلوله طلایی رنگ به همراه کلت دسته قهوه ای و خشابی که ۳گلوله دیگر درون آن باقی مانده بود، گوشی تلفن او نیز بازبینی شد و فیلم هایی به دست آمد که «امید-ع»را هنگام تمرین تیراندازی در بیابان نشان می داد. او در برخی از این فیلم های کوتاه از اوضاع زندگی خود گلایه داشت و به گونه ای ابراز ناراحتی می کرد که گویی تصمیم ترسناکی برای پایان دادن به زندگی خودش گرفته است!

بنابراین گزارش، تحقیقات بیشتر درباره این ماجرای تکان دهنده با دستورهای محرمانه قاضی دکتر صادق صفری ،توسط گروه تخصصی کارآگاهان با هدایت سرهنگ ولی نجفی(رئیس دایره قتل عمدآگاهی مشهد) همچنان ادامه دارد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
2
2
پاسخ
دکان مهریه و نابودی زندگی 2 نفر !
