زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد

رئیس دانشگاه تهران از آغاز سال تحصیلی نودانشجویان این دانشگاه از هفته آخر مهرماه خبر داد و گفت: حدود ۳۵۰۰ نودانشجو امسال وارد دانشگاه تهران می‌شوند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس دانشگاه تهران از آغاز سال تحصیلی نودانشجویان این دانشگاه از هفته آخر مهرماه خبر داد و گفت: حدود ۳۵۰۰ نودانشجو امسال وارد دانشگاه تهران می‌شوند.

دکتر محمدحسین امید  ضمن بیان این مطلب از آمادگی دانشگاه تهران برای آغاز سال تحصیلی دانشجویان خبر داد و اظهار کرد: تلاش ما این است که کیفیت خوابگاه‌های دانشجویان ورودی جدید ارتقاء یابد. در این زمینه تلاش دوستان حوزه خوابگاه‌ها این است که سطح کیفیت این مراکز را با اقداماتی نظیر تجهیز و تعمیر تا قبل از سال تحصیلی جدید ارتقاء دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: یک خبر خوبی نیز برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران داریم. بر این اساس کمک هزینه‌ای که بابت پایان‌نامه این دانشجویان اختصاص دادیم، بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه سال تحصیلی دانشجویان این دانشگاه از ۲۹ شهریور آغاز خواهد شد، گفت: امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دانشجویان دانشگاه تهران از ششم تا ۲۲ شهریورماه آغاز خواهد شد.

