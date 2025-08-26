زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس دانشگاه تهران از آغاز سال تحصیلی نودانشجویان این دانشگاه از هفته آخر مهرماه خبر داد و گفت: حدود ۳۵۰۰ نودانشجو امسال وارد دانشگاه تهران میشوند.
دکتر محمدحسین امید ضمن بیان این مطلب از آمادگی دانشگاه تهران برای آغاز سال تحصیلی دانشجویان خبر داد و اظهار کرد: تلاش ما این است که کیفیت خوابگاههای دانشجویان ورودی جدید ارتقاء یابد. در این زمینه تلاش دوستان حوزه خوابگاهها این است که سطح کیفیت این مراکز را با اقداماتی نظیر تجهیز و تعمیر تا قبل از سال تحصیلی جدید ارتقاء دهند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.