حمایت دوباره ساعی از خواهرش

رئیس فدراسیون تکواندو تاکید کرد که اگر کسی رزومه بهتری از مهروز دارد، بیاید و با او رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۷۰
925 بازدید
۴
حمایت دوباره ساعی از خواهرش

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ هادی ساعی در حاشیه مراسم جشن تولد مدال‌آوران المپیک در خصوص انتظار از تیم ملی و قهرمانان المپیکی تکواندو در قهرمانی جهان اظهار داشت: با توجه به شرایطی که داریم و برنامه‌ریزی که از قبل داشتیم، تلاش خواهیم کرد در این دوره جزو پنج تیم اول دنیا باشیم. برای سال منتهی به المپیک برنامه داریم جز ۳ تیم برتر دنیا باشیم و بعد هم تلاش خواهیم کرد در لس‌آنجلس باز هم نتایج خوب خود را تکرار کنیم که کار بسیار سختی است، اما تلاش خود را انجام می‌دهیم.

وی در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان عنوان کرد: انشالله که انجام خواهد شد و حتماً این اتفاق خواهد افتاد. امیدوارم همه به نظر کمیته فنی احترام بگذارند.

رئیس فدراسیون تکواندو در پاسخ به این سوال که شنیده می‌شود دلیل وقفه در انتخاب سرمربی تیم بانوان، مخالفت وزارت ورزش با انتخاب مهروز ساعی است، گفت: می‌توانید مشخصاً بگویید که چه کسی در وزارت ورزش مخالف است؟ اولاً که این انتصابات، انتصابات فامیلی نیست. مهروز ساعی قهرمان آسیا و اولین مدال‌آور ایران است. دوماً می‌توانید رزومه قهرمانی و مربیگری او را ببینید.

ساعی خاطرنشان کرد: مهروز ساعی 6 سال است که تیمش در لیگ برتر ایران قهرمان است. سه سال آن را که من نبودم و سه سال آن مربوط به فدراسیون گذشته است. ایشان 4 ماه پیش در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی و باشگاه‌های آسیا به عنوان بهترین مربی آسیا انتخاب شد و تیمش عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد. اگر کسی رزومه بهتری در حال حاضر دارد، می‌تواند بیاید و رقابت کند.

وی در مورد اینکه از وزارت ورزش و جوانان در این خصوص صحبتی با او نشده است گفت: اصلاً چنین صحبتی نشده است. بارها از معاون بانوان و آقای وزیر سوال کردم که اگر اشکال دارد مهروز را بردارم که هر دو نفر گفتند کار ایشان فنی است و خودش قهرمان و جایگاه خودش را دارد. یک سوال از شما بپرسم؛ برادران عالمیان هر دو قهرمان هستند و اگر فردا یکی از آنها رئیس فدراسیون شد، باید آن یکی از تنیس روی میز خداحافظی کند و برود. ساعی خودش قهرمان است و همیشه زیر سایه‌ام لطمه خورده است. اگر برادر مهروز، هادی ساعی نبود خیلی جایگاه بالاتری قبل از دوران ریاست فدراسیون من داشت.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
2
پاسخ
کشورراهمین فامیل بازی ها به اینجا رسونده!!!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
3
پاسخ
سرمربی قبلی با آن رزومه خوب و اخذ مدالهای دوره قبل رو کنار گذاشتید و شد انچه شد. دعوا و جدل بین دو ورزشکار ، درگیری با پیشکسوت فدراسیون و .....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
3
پاسخ
بياد؟؟؟تو ميگذاري؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
1
پاسخ
آره خب تکواندو بجز نو و خواهرت و مبیناتون
دیگه نیروی برجسته ای نداره؟قحط الرجاله،
آخه اگه خودت از خواهرت تعریف نکنی،کی تعریف
کنه؟انشالله که تیم خواهرت ببازه تا هم پف
شماها بخوابه هم دل ما خنک
بشه!
