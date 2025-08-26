پرورش زنبور عسل
در فصل تابستان یکی از مشاغل فصلی که رونق دو چندانی نداشته و بیشتر جنبه گیاهی و درمانی به خود میگیرد، پرورش زنبور عسل است. در خراسان شمالی اغلب در مناطق گرمسیر که باتوجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی گرمتر است، در اغلب باغات میتوان کندوهای عسل را دید، که کشاورزان در کنار کار کشاورزی خود نیز مشغول به پرورش زنبور عسل هستند. تنها فرق این عسلهای طبیعی در این باغات این است که زنبورداران هیچ گونه مواد شیرین کننده را دخالت نمیدهند و زنبورها به طور طبیعی مشغول به تولید عسل هستند.
