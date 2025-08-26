قیمت جهانی طلا امروز ۴ شهریور ماه

قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه به بالاترین رقم طی دو هفته گذشته رسیده است. اظهارات دونالد ترامپ مبنیبر برکناری لیزا کوک، از مقامات فدرال رزرو ارزش دلار را پایین آورده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ قیمت هر اونس طلا امروز با 0.21 درصد افزایش به 3373 دلار و 10 سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش 0.08 درصدی به 3420 دلار و 40 سنت رسیده است.
تحلیلگران میگویند ترامپ با اظهارنظرهای خود درمورد کوک، تاجران را محتاط کرده و باعث شده تقاضا برای طلا بهعنوان یک پشتوانه ایمن افزایش یابد.
بهنظر میرسد ترامپ درحال تغییر شکل فدرال رزرو به یک نهاد مسالمتجوتر است که باعث کاهش ارزش دلار و پایین آمدن سود اوراق قرضه میشود و به نفع طلاست.
شاخص دلار 0.2 درصد کاهش یافته و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزانتر کرده است.
از طرف دیگر، جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا در سخنرانی خود در روز جمعه به احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در اجلاس ماه آینده اشاره کرد.
نرخ پایین بهره به نفع طلا بهعنوان یک سرمایه غیر سودده است و تقاضا برای خرید آن را بالا میبرد.
سرمایهگذاران درحالحاضر بر شاخص هزینهکرد مصرف فردی در آمریکا تمرکز کردهاند که شاخص مورد علاقه فدرال رزرو برای تعیین تورم است.
صندوق طلای SPDR، بزرگترین صندوق طلای قابل معامله در بورس در دنیا اعلام کرد داراییهای آن 0.18 درصد در روز دوشنبه افزایش یافته و به 958.49 تن رسیده است. این رقم در روز جمعه برابر با 956.77 تن بود.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با 0.07 درصد افزایش به 39 دلار و 24 سنت رسید و پلاتین با یک افزایش 0.01 درصدی 1346 دلار 11 سنت معامله میشود.
