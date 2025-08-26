En
کد خبر: ۱۳۲۴۷۵۶
بازدید: ۳۲۹

اعتراضات ضد دولتی اندونزی

در پی اعتراضات گسترده ضد دولتی در استان پاپوا اندونزی که ریشه در مطالبات استقلال‌طلبانه و نارضایتی‌های قومی دارد، دست‌کم ۱۶ نفر در شهر وامنا جان خود را از دست دادند. مقام‌های اندونزی اعلام کردند بسیاری از قربانیان در آتش‌سوزی ناشی از به آتش کشیده شدن ساختمان‌های دولتی توسط معترضان کشته شدند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
