اعتراضات ضد دولتی اندونزی
در پی اعتراضات گسترده ضد دولتی در استان پاپوا اندونزی که ریشه در مطالبات استقلالطلبانه و نارضایتیهای قومی دارد، دستکم ۱۶ نفر در شهر وامنا جان خود را از دست دادند. مقامهای اندونزی اعلام کردند بسیاری از قربانیان در آتشسوزی ناشی از به آتش کشیده شدن ساختمانهای دولتی توسط معترضان کشته شدند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
برچسبها:اعتراضات ضد دولتی اندونزی عکس بین الملل
