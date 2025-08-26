انتقال آب طالقان به البرز و تهران
آب سد طالقان از خط جایگزین انتقال آب از زیاران به بیلقان، حدود ۱۰روزی هست که به هشتگرد رسیده و درحال حاضر با دبی ۲۸۰ لیتر بر ثانیه آب هشتگرد را تامین میکند.این آب در اوایل هفته آینده با دبی ۲۲۰۰ لیتر بر ثانیه به تصفیهخانه دوم کرج میرسد و همزمان با آن، میزان ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه دریافتی آب کرج از خط اول، به تهران انتقال داده میشود.
ناشناس
۰۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۲
پس مسئولان اگه بخواهند کاری برای مردم بکنند حتما می تونند . چون نظارت و غشاری بر روی عملکردشان نیست کشور به اینجا رسیده
ناشناس
۰۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۱
اینم امسال بخوریم تا ببینیم سال بعد چه خاکی به سرمون بکنیم !!!!!!