انتقال آب طالقان به البرز و تهران

آب سد طالقان از خط جایگزین انتقال آب از زیاران به بیلقان، حدود ۱۰روزی هست که به هشتگرد رسیده و درحال حاضر با دبی ۲۸۰ لیتر بر ثانیه آب هشتگرد را تامین می‌کند.این آب در اوایل هفته آینده با دبی ۲۲۰۰ لیتر بر ثانیه به تصفیه‌خانه دوم کرج می‌رسد و همزمان با آن، میزان ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه دریافتی آب کرج از خط اول، به تهران انتقال داده می‌شود.