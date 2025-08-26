En
نظرات: ۶

انتقال آب طالقان به البرز و تهران

آب سد طالقان از خط جایگزین انتقال آب از زیاران به بیلقان، حدود ۱۰روزی هست که به هشتگرد رسیده و درحال حاضر با دبی ۲۸۰ لیتر بر ثانیه آب هشتگرد را تامین می‌کند.این آب در اوایل هفته آینده با دبی ۲۲۰۰ لیتر بر ثانیه به تصفیه‌خانه دوم کرج می‌رسد و همزمان با آن، میزان ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه دریافتی آب کرج از خط اول، به تهران انتقال داده می‌شود.

برچسب‌ها:
آب آب تهران ناترازی آب طالقان عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۲
پس مسئولان اگه بخواهند کاری برای مردم بکنند حتما می تونند . چون نظارت و غشاری بر روی عملکردشان نیست کشور به اینجا رسیده
پاسخ
1
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۶
امان از مافیای آب، که چه کاسبی برا خودش را انداخته
پاسخ
4
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۱
اینم امسال بخوریم تا ببینیم سال بعد چه خاکی به سرمون بکنیم !!!!!!
پاسخ
4
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۲
طالقان را هم خشك كرديم. به سلامتي همه
پاسخ
4
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۵
اشتباه اندر اشتباه
پاسخ
0
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۵
با طالقان و طبیعت زیباش هم خداحافظی می کنیم
پاسخ
0
0