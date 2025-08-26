رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد که داماد رئیس جمهور یا فرزند او « به هیچ وجه» در انتصابات دخالتی ندارند.

محسن حاجی‌میرزایی در بخشی از برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب صدا و سیما در پاسخ به این سوال که آیا داماد آقای رئیس جمهور یا فرزند آقای رئیس جمهور در انتصابات دخالتی دارند؟ تاکید کرد: به هیچ وجه.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی با تاکید بر این‌که داماد رئیس جمهور یا فرزند او « به هیچ وجه» در انتصابات دخالتی ندارند، خاطرنشان کرد: الان در تلویزیون می‌گویم؛ اگر کسی خلاف این را دیده است می‌تواند بگوید. این افراد زیرمجموعه دفتر هستند و با من کار می‌کنند.

حاجی‌میرزایی تاکید کرد: اگر دفتر رئیس‌جمهور به یک وزارتخانه یا به یک شرکت، به یک بانک کسی را معرفی کرده باشد که به این آقا این حکم را بده، اعلام کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: ما می‌گوییم اگر اعتماد کردید کسی را وزیر کردید به خودش اختیار بدهید تا آدم‌هایش را انتخاب کند، چرا ما به جایش انتخاب کنیم.

