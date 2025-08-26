اقدامات خصمانه استرالیا علیه ایران

نخست‌وزیر استرالیا با اتهام‌زنی به ایران در خصوص آنچه حملات «یهودستیزانه» در کشورش خواند، از یک سری اقدامات خصمانه علیه تهران خبر داد.

«آنتونی آلبانیز» نخست‌وزیر استرالیا امروز (سه‌شنبه) ایران را به هدایت حداقل ۲ حمله یهودستیزانه در استرالیا متهم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آلبانیز بدون ارائه سند و مدرکی مدعی شد که سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا، ایران را به حملات به یک رستوران در سیدنی و یک کنیسه در ملبورن مرتبط کرده‌اند.

همچنین کمی پیش از این اطلاعیه، دولت استرالیا به سفیر ایران در استرالیا اطلاع داد که او «اخراج» خواهد شد. آلبانیز گفت که همچنین دیپلمات‌های استرالیایی مستقر در ایران را به یک کشور ثالث منتقل می‌کند.

با این حال، «پنی وانگ» وزیر امور خارجه استرالیا گفت که کانبرا برای پیشبرد منافع استرالیایی‌ها، روابط دیپلماتیک با ایران را حفظ خواهد کرد.

آنتونی آلبانیز با اشاره به آژانس اصلی جاسوسی داخلی کشورش، در جمع خبرنگاران ادعا کرد: «سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO) اطلاعات معتبر کافی برای رسیدن به یک نتیجه‌گیری عمیقا نگران‌کننده جمع‌آوری کرده است. دولت ایران حداقل ۲ مورد از این حملات را هدایت کرده است. ایران تلاش کرده است تا دخالت خود را پنهان کند، اما آسیو ارزیابی می‌کند که ایران پشت این حملات بوده است.»

نخست‌وزیر استرالیا همچنین در ادامه لفاظی‌های خود گفت کانبرا قانونی را تصویب خواهد کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست «سازمان‌های تروریستی» قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه مقاومت فلسطینی حماس در سال ۲۰۲۳، افزایش رویدادهای یهودستیزانه در دو شهر استرالیا مشاهده شده است. با این حال، دولت کانبرا بدون ارائه مستنداتی دست به تنش‌آفرینی زده است.

استرالیا طی ماه‌های گذشته بارها صحنه تظاهرات حامیان فلسطین بوده است. در اوایل همین هفته و در پی اعلام قحطی در غزه، استرالیا شاهد بزرگ‌ترین تظاهرات تاریخ خود در حمایت از فلسطین بود و نیم میلیون نفر در شهرهای مختلف این کشور خواستار تحریم رژیم صهیونیستی و پایان تجارت تسلیحاتی با آن شدند.

