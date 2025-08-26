مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی ایران از جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی شرکت ایران خودرو به دلیل گران‌فروشی خبر داد.

پرونده تخلف شرکت ایران خودرو

به گزارش صنایع، گردهمایی سازمان تعزیرات حکومتی ایران به مناسبت روز خبرنگار با حضور مدیران این سازمان و اصحاب رسانه در محل سازمان تعزیرات برگزار شد. در این نشست معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرکل روابط عمومی سازمان و مدیرکل هماهنگی امور گشت های مشترک و نظارت بر بازار به ایراد سخن پرداخته و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.



معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی/ رسیدگی به بیش از ۴۱ هزار پرونده در حوزه کالاهای اساسی



در ابتدای این نشست در تشریح گزارش عملکرد سازمان تعزیرات در ۵ ماه ابتدایی سال جاری، اظهار داشت:در این مدت، ۴۱ هزار و ۱۱۳ پرونده مرتبط با کالاهای اساسی نظیر نان، برنج، قند، شکر، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ و روغن مورد رسیدگی قرار گرفته و برای متخلفان، در مجموع ۱۱ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال محکومیت مالی صادر شده است.



معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات به افزایش فعالیت‌های میدانی سازمان نیز اشاره کرد و گفت:در این مدت ۱۲ هزار و ۳۱۱ گشت مشترک در سراسر کشور اعزام شده و پنج هزار و ۱۳۶ شکایت مردمی از طریق سامانه الکترونیکی میز خدمت ۱۳۵ ثبت شده است؛ شکایاتی که بدون نیاز به مراجعه حضوری و با هدف تسهیل ارتباط مردم با سازمان پیگیری شده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات نظارتی و پایش مستمر بازار اشاره کرد و گفت:تقویت گشت‌های مشترک، استفاده از ظرفیت شعب سیار، آموزش و انسجام‌بخشی به ضابطان و ناظران و تمرکز بر حوزه‌های اولویت‌دار از جمله اقدامات راهبردی سازمان در این مدت بوده است.

سرابیان از رصد مستمر قیمت‌ها و ارائه پیشنهادهای عملیاتی به نهادهای تصمیم‌گیر خبر داد و افزود:جلسات کمیته اقدام مشترک در سطح ملی و استانی به‌طور ویژه به موضوع تنظیم بازار کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج و نان اختصاص یافته است.

سرابیان همچنین از راه‌اندازی سامانه ناظرین افتخاری و برگزاری نشست‌های مشترک با NGOها و تشکل‌های مردمی با هدف جلب مشارکت آنها در نظارت بر بازار خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی، پلیسی و توان ضابطان خاص و عام، نقش مهمی در کشف تخلفات بازار ایفا کرده است.



معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات در پایان از بررسی وضعیت دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی با مشارکت بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در کمیته اقدام مشترک خبر داد و بر اهمیت اطلاع‌رسانی عمومی برای ایجاد امنیت روانی در فضای بازار تاکید کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی/ جریمه شرکت ایران خودرو به دلیل گران فروشی

در ادامه این نشست سید یاسر رایگانی در خصوص پرونده تخلف شرکت ایران خودرو، اظهار داشت: تخلف شرکت ایران خودرو در خصوص گران فروشی محصولات خود، تایید شد و این شرکت ۸ هزار میلیارد تومان جریمه شد.



وی در ادامه، افزود: ایران خودرو مکلف به توقف فروش برخی از اقلام خود شده است و همچنین قیمت محصولات به قبل بازخواهد گشت.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان، بیان داشت:برخی از افراد حقوقی هیئت رئیسه شرکت ایران از فعالیت‌های مرتبط منع شده‌اند.



قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی

رایگانی در ادامه از تعامل سازمان با دستگاه‌های ناظر در خصوص قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت:فرایند قیمت‌گذاری باید منطبق با ضوابط و نرخ‌های مصوب باشد؛ شرایط خاص مانند ساعات پیک، وضعیت آب‌وهوا و خدمات جانبی قابل درک است، اما نباید بهانه‌ای برای گران‌فروشی باشد.

وضعیت بازار برنج

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص وضعیت بازار برنج، اظهار داشت:بیش از ۵۰درصد برنج بازار داخلی، تولید داخل است که فاقد ضوابط مشخص قیمت‌گذاری است و نبود شفافیت در این حوزه باعث نابسامانی و دشواری در رسیدگی به تخلفات شده که در تعامل با وزارت جهاد، سازمان حمایت، وزارت صمت و مجلس به‌دنبال ایجاد سازوکار مشخص هستیم.



مدیرکل هماهنگی امور گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار/ با گرانفروشی نان برخورد خواهد شد



در پایان این نشست کامران ملکی صادقی در خصوص قیمت نان، اظهار داشت:همکاران ما در سراسر کشور در حال رصد، قیمت نان در سراسر کشور هستند و چنانچه تخلفی از حیث گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و یا عدم درج قیمت از سوی نانوایی‌ها مشاهده شود، قطعاً همکاران ما در گشت‌های مشترک برخورد خواهند کرد.