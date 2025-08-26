بهزاد نبوی: بعد از زندان کلاً «ضد انقلاب» شدم

بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاحطلب در گفت و گو با خبرگزاری دولت گفت: «من دومین باری که بعد از انقلاب زندان رفتم کلا «ضد انقلاب» شدم، نه ضد انقلاب خودمان، «ضد هر انقلابی»؛ از انقلاب کبیر فرانسه گرفته، تا انقلاب روسیه، انقلاب الجزایر که از 9 میلیون جمعیتش یک میلیون شهید داد تا از فرانسه مستقل شود، انقلاب کوبا و... . من به این نتیجه رسیدم هیچ انقلابی سر سالم به گور نبرده!... نه اینکه نیروهای انقلاب الزاما بد بودهاند. به عنوان مثال همه در اروپای غربی میگفتند هدف انقلاب فرانسه جایگزینی بورژوازی به جای فئودالیسم بود. جایگزینی سرمایه داری به جای بزرگمالکی. من مطالعه کردم و دیدم تمام کشورهای اروپای غربی این مسیر را طی کردهاند، اما یک گیوتین بالا و پایین نرفته، یک روبِسپیِر جلاد هم پیدا نشده!» اظهارات قابل تامل این چهره جنجالی اصلاح طلبان را میبینید و میشنوید.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.