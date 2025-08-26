En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تغییرات عجیب آب و هوایی در سراسر عربستان + عکس

شبه‌جزیره عربستان در روزهای پایانی هفته گذشته شاهد تغییرات آب و هوایی بی‌سابقه بود؛ از طوفان گرد و غبار گرفته تا سیل و تگرگ.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۱۸
| |
31 بازدید

به گزارش تابناک، خبرگزاری «اسپوتنیک» روز دوشنبه گزارش داد در شهر ساحلی جده، ساکنان با عبور یک طوفان شدید گرد و غبار مواجه شدند که دید افقی را محدود و شرایط تردد را دشوار کرد.

در جنوب غربی عربستان نیز، استان‌های جیزان و عسیر برای سومین بار طی یک سال گذشته شاهد بارش شدید باران شدند، بارشی که نه تنها از میانگین سالانه فراتر رفت، بلکه با تگرگ همراه بود.

همچنین در شهر‌های مکه و مدینه، آسمان به مدت دو روز متوالی با رعد و برق روشن شد و بارش‌های غیرمنتظره فصل تابستان، ساکنان و زائران را غافلگیر کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان تغییرات آب و هوایی تغییرات جوی گرد و خاک بارش شدید باران سیلاب خبر فوری
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس | غرق شدن یک شهر برزیل در سیل
عکس | گرد و خاک شدید در بندرعباس
تصویر ماهواره‌ای گردوخاک در حال ورود به ایران
باران و رعدوبرق در شمال و جنوب/گردوخاک در تهران
وزش باد ۱۱۵ کیلومتری در زابل / کاهش دید تا ۷۰۰ متر
بارش شدید باران در مکه و مدینه و غرق شدن خودروها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
بازیگر کودک سریال «تولدی دیگر» ۳۵ ساله شد + عکس
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۰۷ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۲۵۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۸۸ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۲ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005YcQ
tabnak.ir/005YcQ