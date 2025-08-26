تغییرات عجیب آب و هوایی در سراسر عربستان + عکس

شبه‌جزیره عربستان در روزهای پایانی هفته گذشته شاهد تغییرات آب و هوایی بی‌سابقه بود؛ از طوفان گرد و غبار گرفته تا سیل و تگرگ.

به گزارش تابناک، خبرگزاری «اسپوتنیک» روز دوشنبه گزارش داد در شهر ساحلی جده، ساکنان با عبور یک طوفان شدید گرد و غبار مواجه شدند که دید افقی را محدود و شرایط تردد را دشوار کرد.

در جنوب غربی عربستان نیز، استان‌های جیزان و عسیر برای سومین بار طی یک سال گذشته شاهد بارش شدید باران شدند، بارشی که نه تنها از میانگین سالانه فراتر رفت، بلکه با تگرگ همراه بود.

همچنین در شهر‌های مکه و مدینه، آسمان به مدت دو روز متوالی با رعد و برق روشن شد و بارش‌های غیرمنتظره فصل تابستان، ساکنان و زائران را غافلگیر کرد.