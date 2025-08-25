مسعود پزشکیان حتی پیش از ریاست جمهوری درباره افزایش قیمت بنزین سخن گفته بود و حالا محسن حاجی میرزایی در تلویزیون گفت: «بنزین همیشه موضوع دولت‌ها بوده اما اون چیزی که قطعی است برای حفظ همون نگرانی که اگر مثلاً این قیمت تغییر پیدا بکنه شرایط افراد مختلفی که معیشتشون با این بنزین و مصرف بنزین مرتبط هست چی میشه تصمیمات روی مقدار با کندی روبرو میکنه اما چیزی که الان قطعی هست اینه که ما داریم نزدیک سه و نیم میلیارد دلار بنزین آزاد با قیمت دلار وارد می‌کنیم.» سخنانی که به زعم برخی زمینه سازی برای افزایش قیمت بنزین است. این در حالی است که اگر ارزش پول ملی افزایش یابد، هم قاچاق بنزین مقرون به صرفه نخواهد بود و هم نیازی به افزایش قیمت بنزین نیست، چرا که چرخه مداوم کاهش ارزش پول ملی و سپس افزایش قیمت‌های حامل انرژی مشخص شده کار نمی‌کند و صرفاً قدرت خرید مردم را کم می‌کند. اظهارات حاجی میرزایی را می‌بینید و می‌شنوید.