En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 17
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۴۷۱۵
کد خبر:۱۳۲۴۷۱۵
293 بازدید
نبض خبر

سخنان معنادار رئیس دفتر پزشکیان؛ بنزین گران می‌شود؟!

مسعود پزشکیان حتی پیش از ریاست جمهوری درباره افزایش قیمت بنزین سخن گفته بود و حالا محسن حاجی میرزایی در تلویزیون گفت: «بنزین همیشه موضوع دولت‌ها بوده اما اون چیزی که قطعی است برای حفظ همون نگرانی که اگر مثلاً این قیمت تغییر پیدا بکنه شرایط افراد مختلفی که معیشتشون با این بنزین و مصرف بنزین مرتبط هست چی میشه تصمیمات روی مقدار با کندی روبرو میکنه اما چیزی که الان قطعی هست اینه که ما داریم نزدیک سه و نیم میلیارد دلار بنزین آزاد با قیمت دلار وارد می‌کنیم.» سخنانی که به زعم برخی زمینه سازی برای افزایش قیمت بنزین است. این در حالی است که اگر ارزش پول ملی افزایش یابد، هم قاچاق بنزین مقرون به صرفه نخواهد بود و هم نیازی به افزایش قیمت بنزین نیست، چرا که چرخه مداوم کاهش ارزش پول ملی و سپس افزایش قیمت‌های حامل انرژی مشخص شده کار نمی‌کند و صرفاً قدرت خرید مردم را کم می‌کند. اظهارات حاجی میرزایی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر افزایش قیمت بنزین افزایش قیمت حامل های انرژی ویدیو محسن حاجی میرزایی مسعود پزشکیان
اخبار مرتبط
اگر این اتفاق بیافتد، اسرائیل قطعاً حمله می‌کند
شرایط امروز نگران‌کننده‌تر از آبان 98 است!
نطق جنجالی همتی برای افزایش قیمت بنزین در تلویزیون
معاون پزشکیان متوسل به افغانی‌ها شد!
صحبت‌های پزشکیان درباره بنزین 25 هزار تومانی
مسعود پزشکیان از حذف یارانه‌ها گفت!
قبض گاز 344 میلیونی در زعفرانیه تهران!
مقایسه چرخش بنزینی پزشکیان قبل و بعد از انتخاب!
اعلام قیمت جدید بنزین توسط مقام ارشد دولت
لطف دولت؛ جمعه صبح نمی‌فهمید بنزین گران شده!
سخنان یک امام جمعه جوان علیه افزایش قیمت بنزین
پاسخ جالب کمال تبریزی به سخنرانی بنزین پزشکیان
نقشه نگران‌کننده پزشکیان برای نرخ بنزین در 1404
خودروهای داخلی 28 درصد بیشتر می‌سوزانند
تصاویر تازه از غارت میلیارد دلاری ایران
«نه» همتی به پزشکیان برای افزایش قیمت بنزین!
زمینه سازی برای افزایش قیمت بنزین؟!
اصرار پزشکیان بر افزایش قیمت بنزین، برق و گاز
پزشکیان به دنبال اجرای طرح رئیسی درباره بنزین؟!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟