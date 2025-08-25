تصاویر نشست تغییر نظام در بروکسل که رهبر انقلاب به آن اشاره کرد

رهبر معظم انقلاب در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه‌السلام در بخشی از بیانات‌شان تاکید کردند: «روز بیست و سوم خرداد به ایران حمله شد، یک روز بعد، یعنی روز بیست و چهارم خرداد، یک عده از عوامل آمریکا در یک پایتخت اروپایی نشستند و شروع کردند بحث کردن بر روی جایگزین جمهوری اسلامی... اینها نشستند و بحث کردن که حالا بعد از جمهوری اسلامی کدام حکومتی و چگونه حکومتی بر ایران حکومت کند، پادشاه هم معین کردند، شاه هم معین کردند، فلان کس پادشاه ایران بشود...» ظاهراً اشاره رهبر انقلاب همایش سلطنت طبان با محوریت رضا پهلوی است که تحت عنوان «همبستگی برای آزادی ایران زیر پرچم ملی شیر و خورشید» 24 خرداد 1404 یعنی دقیقاً یک روز پس از حمله اسرائیل به ایران در بروکسل برگزار شد. تصاویر و صوت‌های این جلسه را که صداوسیما پخش کرده می‌بینید و می‌شنوید.