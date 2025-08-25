En
برد خیبر در اراک؛ صدرنشینی شاگردان رحمتی

یم فوتبال خیبر خرم‌آباد در هفته دوم لیگ برتر برابر آلومینیوم اراک به پیروزی رسید تا با کسب دومین برد متوالی به صورت موقت در صدر جدول قرار بگیرد.
برد خیبر در اراک؛ صدرنشینی شاگردان رحمتی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تیم‌های آلومینیوم اراک و خیبر خرم‌آباد از ساعت ۱۹:۱۵ در چارچوب هفته دوم لیگ برتر باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس در ورزشگاه امام خمینی اراک به مصاف هم رفتند.

سعاد وفاپیشه با کمک‌های محمد عاطی و صادق رستمی قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند.

دو تیم در حالی به مصاف هم رفتند که آلومینیوم پس از شکست هفته اول برابر گل‌گهر در این بازی خانگی به دنبال کسب اولین برد در فصل جدید بود. در سوی دیگر خیبر هم که در هفته اول مقابل مس رفسنجان به پیروزی رسیده بود، در این دیدار خارج از خانه، دومین برد متوالی را هدف گرفته بود.

خیبر، صدرنشین ناخوانده/ دومین شکست متوالی آلومینیوم

در نیمه اول مسابقه شاهد یک بازی متعادل از سوی دو تیم بودیم، هم آلومینیوم و هم خیبر، موقعیت‌هایی را روی دروازه‌ها خلق کردند اما این حملات زهر لازم را برای باز کردن دروازه حریف نداشت تا چهل و پنج دقیقه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

در شروع نیمه دوم حملات دو تیم ادامه داشت و در دقیقه ۵۸ ضربه ارسالی از چپ بازیکنان خیبر در محوطه جریمه به دست بازیکنان آلومینیوم برخورد کرد و داور مسابقه پس از بازبینی توسط کمک داور ویدئویی، این برخورد را پنالتی تشخیص داد. مهرداد قنبری، ضربه پنالتی را تبدیل به گل کرد تا خیببر یک بر صفر از آلومینیوم پیش بیفتد.

در ادامه حملات آلومینیوم که در خانه نمی‌خواست بازنده باشد، روی دروازه خیبر پرفشارتر شد و در دقیقه ۷۱ و در یکی از جدی‌ترین موقعیت‌ها، ضربه قیچی از بغل رضا مرزبان با اختلاف کمی از کنار دروازه خلیفه به بیرون رفت. فشار آلومینیوم در دقایق پایانی برای زدن گل مساوی بیشتر شد اما تلاش شاگردان رحمتی نتیجه‌ای نداشت.

در نهایت خیبر خرم‌آباد موفق شد با نتیجه یک بر صفر آلومینیوم را شکست دهد و با کسب دومین برد متوالی ۶ امتیازی شود و به صورت موقت در صدر جدول قرار بگیرد. آلومینیوم هم با کسب دومین باخت متوالی، بدون امتیاز باقی ماند و در رده سیزدهم قرار گرفت.

ترکیب اولیه آلومینیوم اراک:

حسین پورحمیدی، محمدعرفان معصومی، محمد آقاجانپور، سید محمداحسان حسینی، حمید حاجی‌آقایی، علی شجاعی، صادق بوصبیح، مهدی گودرزی، مهرداد قنبری، محمد صابری‌پور و سید محمد طه طباطبایی

سرمربی: سید مهدی رحمتی

ترکیب اولیه خیبر خرم‌آباد:

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست، بهرام گودرزی، مهدی مهدی‌پور، ابوالفضل قنبری، رحمان جعفری، عباس کهریزی و رضا مرزبان

سرمربی: مجتبی حسینی

