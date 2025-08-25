سید حمزه صفوی، استاد مطالعات منطقهای دانشگاه تهران فاش کرد: «فردی که اولین بار از بستن تنگه هرمز سخن گفت، توبیخ شد. این مسئول غیردولتی مربوط به بخشهای نظامی یک چنین چیزی را به زبان آورد که مسئله شد. ستادکل نیروهای مسلح با آن فرد برخورد کرد. آن فرد گفت من که مواضع نظام را نگفتم، من برای خودم یک چیزی گفتم. از ابتدا، حتی به زبان آوردن این حرف، کار جاهلانهای بود. مهمترین کشورهایی که دارند از تنگه هرمز تامین انرژی میکنند چین، هند و ژاپن هستند که از نزدیکان ما هستند.» جزئیات را میبینید و میشنوید.
