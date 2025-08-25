En
سرانجام مرد افغان که همکارش را برای آب خوردن کشت

مردی که دوستش را به خاطر نوشیدن آب از پارچ به قتل رسانده است، با رضایت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کرد اما به خاطر جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت.
به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، مردی که دوستش را به خاطر نوشیدن آب از پارچ به قتل رسانده است، با رضایت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کرد اما به خاطر جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت.

متهم که مردی افغانستانی است و به صورت قانونی وارد ایران شده، اتهام قتل را قبول کرد اما قبل از اینکه به جلسه محاکمه برسد، توانست از اولیای دم رضایت بگیرد.

بر اساس محتویات پرونده، یک سال قبل کارکنان انتظامات یکی از بیمارستان‌های تهران به پلیس گزارش دادند جوانی که با ضربه چاقو مجروح شده بود، جانش را از دست داده است.

به‌ دنبال اعلام این خبر، ماموران در محل حاضر شدند و مشخص شد که جوانی افغانستانی بر اثر ضربه میلگرد به قتل رسیده است. بررسی‌های اولیه نیز نشان می‌داد که مقتول در جریان یک درگیری توسط همکارش قربانی جنایت شده است. تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشتکه مرد جوان و قاتل در یک ساختمان نیمه‌کاره در شرق تهران کار می‌کردند و  به‌ دلایل نامشخصی با یکدیگر درگیر شدند.

به این ترتیب، اقدامات گسترده کارآگاهان جنایی آغاز و خیلی زود متهم دستگیر شد. او در جریان تحقیقات مقدماتی مدعی شد که با مقتول درگیر شده، اما در جریان نزاع، خود مقتول به زمین افتاده و سرش به میلگرد برخورد کرده است.

با این حال، شاهدان حادثه در اظهارات خود عنوان کردند که قاتل به عمد و قصد قبلی با میلگرد به سر مرد جوان ضربه وارد کرده است که همین سرنخ مهم، شک تیم جنایی را برانگیخت.

تحقیقات همچنان ادامه داشت تا اینکه متهم صبح روز چهارشنبه پنجم دی‌ماه سال ۱۴۰۳، راز این جنایت هولناک را فاش کرد و ماجرا را این‌طور توضیح داد: «با مقتول در ساختمان نیمه‌کار کارگری می‌کردیم، اما او بسیار زورگو بود و اذیت می‌کرد. روز حادثه مقتول در یخچال مشترک‌مان را باز کرد و از پارچ آب شخصی‌ام بدون استفاده از لیوان آب نوشید. من نیز به این کار اعتراض کردم، اما مقتول بی‌احترامی کرد و همین باعث شد درگیری میان ما شکل بگیرد. در جریان این نزاع، او روی زمین افتاد و من با میلگرد ضربه هولناکی را به سرش وارد کردم. پس از این حادثه، دیگر کارگران ساختمان نیمه‌کاره او را به بیمارستان رساندند، اما اقدامات کادر درمان فایده‌ای نداشت.»

در حالی که بازپرس تحقیقات را تکمیل و قرار مجرمیت را صادر کرده بود، اولیای دم مقتول اعلام کردند از قصاص گذشت می‌کنند و دیه می‌خواهند. وقتی متهم دیه را پرداخت کرد، پرونده به لحاظ جنبه عمومی جرم برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در جلسه رسیدگی که صبح امروز برگزار شد، ابتدا کیفرخواست خوانده شد و با توجه به اینکه اولیای دم گذشت کرده بودند و حضور هم نداشتند، متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: «من اتهام را قبول کردم، چون به من گفتند اگر قبول کنی کار راحت‌تر می شود اما من قتل را مرتکب نشدم. با این حال، حالا که قبول کردم نمی‌خواهم دوباره وارد پیچیدگی‌های ماجرا شوم و اولیای دم هم رضایت دادند و من حرفی ندارم. فقط درخواست دارم کمکم کنید. من شهروند بدی نبودم. ورود غیرقانونی هم نداشتم و هر سه ما یک بار مجوزم را تمدید و کار می‌کردم و یک لقمه نان حلال برای زن و بچه‌ام می‌بردم.»

سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: «موکل من اتهام را قبول کرده و با توجه به اینکه اولیای دم رضایت داده‌اند، در این خصوص دفاعی ندارم. فقط درخواست دارم با توجه به اینکه موکل من همسر و فرزند دارد، دادگاه در این خصوص او را مورد عفو قرار دهد.»

در پایان، قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

