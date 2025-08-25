رئیس آتش‌نشانی بوکان گفت: پدر و دختر اهل این شهرستان در زرینه‌رود و در نزدیکی روستای ساروقامیش غرق شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رسول معروفی، رئیس سازمان آتش‌نشانی بوکان اظهار کرد: این خانواده بوکانی به منظور تفریح به حاشیه رودخانه رفته بودند که دختر ۱۴ ساله آنان به قصد شنا وارد رودخانه می‌شود.

وی افزود: بر اثر برداشت غیرمجاز شن از بستر رودخانه، گودال های عمیق در رودخانه ایجاد شده و این دختر نوجوان هم که آشنایی چندانی به فنون شنا نداشت برای بیرون آمدن از قسمت عمیق آب، درخواست کمک کرده بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان گفت: پدر این خانواده برای نجات جان دخترش وارد رودخانه شده بود و به علت نداشتن مهارت کافی در شنا وی نیز غرق می‌شود.

وی اظهار کرد: دختر که وضعیت عمومی نامساعدی داشت توسط افراد حاضر در محل از آب بیرون آورده شد و به بیمارستان شهید قلی پور بوکان اعزام شد.

معروفی افزود: هم اکنون جستجو برای پیدا شدن پیکر پدر این خانواده توسط چند تیم ملوانی از جمله تیم نجات غریق آتش نشانی بوکان ادامه دارد.