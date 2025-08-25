En
غرق‌شدن یک پدر و دختر در زرینه‌رود

رئیس آتش‌نشانی بوکان گفت: پدر و دختر اهل این شهرستان در زرینه‌رود و در نزدیکی روستای ساروقامیش غرق شدند.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۸۵
562 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رسول معروفی، رئیس سازمان آتش‌نشانی بوکان اظهار کرد: این خانواده بوکانی به منظور تفریح به حاشیه رودخانه رفته بودند که دختر ۱۴ ساله آنان به قصد شنا وارد رودخانه می‌شود.

وی افزود: بر اثر برداشت غیرمجاز شن از بستر رودخانه، گودال های عمیق در رودخانه ایجاد شده و این دختر نوجوان هم که آشنایی چندانی به فنون شنا نداشت برای بیرون آمدن از قسمت عمیق آب، درخواست کمک کرده بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان گفت: پدر این خانواده برای نجات جان دخترش وارد رودخانه شده بود و به علت نداشتن مهارت کافی در شنا وی نیز غرق می‌شود.

وی اظهار کرد: دختر که وضعیت عمومی نامساعدی داشت توسط افراد حاضر در محل از آب بیرون آورده شد و به بیمارستان شهید قلی پور بوکان اعزام شد.

معروفی افزود: هم اکنون جستجو برای پیدا شدن پیکر پدر این خانواده توسط چند تیم ملوانی از جمله تیم نجات غریق آتش نشانی بوکان ادامه دارد.

برچسب ها
آذربایجان غربی زرینه رود غرق شدن غرق شدگی غرق شدن در رودخانه خبر فوری
