En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وایمو اولین مجوز خودرو بدون راننده در نیویورک را دریافت کرد

وایمو به اولین شرکت ارائه‌دهنده خودروهای خودران تبدیل شد که مجوز آزمایش خودروهای بدون راننده در خیابان‌های نیویورک را دریافت کرده است، طبق اعلام اداره حمل‌ونقل ایالت.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۶۰
| |
3 بازدید
وایمو اولین مجوز خودرو بدون راننده در نیویورک را دریافت کرد

به گزارش تابناک به نقل از gizmodo؛ اداره وسایل نقلیه موتوری نیویورک (DMV) درخواست وایمو را تأیید کرد و به این شرکت اجازه داد تا آزمایش محدودی از خودروهای خودران خود در برخی مناطق شهری انجام دهد.

این مجوز پس از سال‌ها مذاکرات قانونی و مقرراتی صادر شد و می‌تواند نشانه‌ای از حرکت به سوی استقرار گسترده‌تر خودروهای بدون راننده در خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی و تحویل کالا در محیط پیچیده ترافیکی شهر باشد.

وایمو اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۱۰ میلیون سفر با ۱۵۰۰ خودرو در سراسر ایالات متحده انجام داده و خودروهای خودران این شرکت در شهرهایی مانند سان‌فرانسیسکو، فینیکس و آستین رونمایی شده‌اند.

این اقدام یک گام مهم برای صنعت خودروهای خودران در پرجمعیت‌ترین محیط شهری ایالات متحده محسوب می‌شود و رقابت برای تسلط بر بازار داخلی خودروهای بدون راننده را تشدید می‌کند.

وایمو در نیویورک چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

طبق برنامه آزمایشی در نیویورک، دفتر شهردار اعلام کرد که وایمو مجاز است هشت خودرو را در بروکلین و منهتن آزمایش کند و باید به‌صورت منظم با اداره حمل‌ونقل درباره داده‌ها و ایمنی خودروها گزارش دهد.

شهردار اریک آدامز گفت:

«ما یک دولت دوستدار فناوری هستیم و همیشه به دنبال راه‌های نوآورانه برای حرکت ایمن شهرمان به جلو هستیم. نیویورک با افتخار وایمو را برای آزمایش این فناوری جدید در منهتن و بروکلین می‌پذیرد، زیرا می‌دانیم این آزمایش تنها گام اول برای ورود شهرمان به قرن ۲۱ است.»

وایمو ملزم است که در همه خودروها یک راننده متخصص و آموزش‌دیده حضور داشته باشد.

اهمیت مجوز وایمو در نیویورک

این مجوز یک تحول برجسته برای بخشی است که با تردید ساکنان و کارکنان مناطقی مواجه بوده که فناوری خودران در آن آزمایش شده است.

با حمایت پنج شهر بزرگ آمریکا که خودروهای خودران وایمو در آن‌ها در حال آزمایش است، برنامه نیویورک می‌تواند به تسریع پذیرش فناوری در مراکز شهری آمریکا کمک کند، اگر این شرکت بتواند نشان دهد خودروهایش ایمن و آسان برای استفاده هستند.

با تکامل پروتکل‌های ایمنی و چارچوب‌های قانونی در سراسر کشور، یک آغاز و دوره آزمایشی بی‌دردسر می‌تواند به اطمینان‌بخشی به کاربران و قانون‌گذاران محلی درباره ایمنی فناوری بدون راننده کمک شایانی کند.

این اقدام بخشی از روند گسترده‌تر شهرها و ایالت‌های آمریکا است که به تدریج جاده‌های خود را به خودروهای خودران باز می‌کنند و تلاش می‌کنند میان نگرانی‌های ایمنی و مزایای احتمالی کاهش ترافیک و بهبود گزینه‌های جابجایی تعادل برقرار کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وایمو خودرو بدون سرنشین
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اشتباهات رایج رانندگان خودروهای اتوماتیک
توصیه‌های پلیس آگاهی برای پیشگیری از سرقت خودرو
سرعت شگفت انگیز واکنش راننده فرمول 2
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
چگونه شنبه‌زدگی ما را به کُشتن می‌دهد!
واکنش تند المیرا شریفی‌مقدم به توهین زینب موسوی به فردوسی و شاهنامه
کارنامه ﻧﻬﺎد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻬﺎﺋیان و ماموریت‌های ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎس به‌عنوان ﺷﻮاﻟﯿﻪ آن‌ها
ماجرای جوشیدن چشمه آب در قدمگاه امام رضا(ع)
پاسخ به فراخوان قاضی القضات درباره قانون مطبوعات/حمایت محکم، با دلهای لرزان!
تغییرات عجیب آب و هوایی در سراسر عربستان + عکس
«الحاق غزه» کارکردی شبیه «جنگ با ایران» برای نتانیاهو دارد/ اختیار «بی بی» در دست راست افراطی است
وقتی آمار ازدواج بالای ۶۰ساله‌ها از جوان‌ترها بالاتر رفت!
افشاگری درباره فیلترینگ: بخش عمده مخالفند!
سخنان معنادار رئیس دفتر پزشکیان؛ بنزین گران می‌شود؟!
نوشیدنی که همزمان باعث کاهش یا تشدید درد می‌شود
حرکت ناو آمریکایی به سمت ونزوئلا
وعده استاندار تهران درباره رفع ناترازی برق تا سال آینده
واکنش بقائی به اتنشار سخنان علی مطهری ازسوی ترامپ
تصاویر زیباترین ورزشگاه جهان که روی آب ساخته شد
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
بازیگر کودک سریال «تولدی دیگر» ۳۵ ساله شد + عکس
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۳ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۰۴ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۶۸ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۲ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۶۵ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YbU
tabnak.ir/005YbU