وایمو اولین مجوز خودرو بدون راننده در نیویورک را دریافت کرد

وایمو به اولین شرکت ارائه‌دهنده خودروهای خودران تبدیل شد که مجوز آزمایش خودروهای بدون راننده در خیابان‌های نیویورک را دریافت کرده است، طبق اعلام اداره حمل‌ونقل ایالت.

به گزارش تابناک به نقل از gizmodo؛ اداره وسایل نقلیه موتوری نیویورک (DMV) درخواست وایمو را تأیید کرد و به این شرکت اجازه داد تا آزمایش محدودی از خودروهای خودران خود در برخی مناطق شهری انجام دهد.

این مجوز پس از سال‌ها مذاکرات قانونی و مقرراتی صادر شد و می‌تواند نشانه‌ای از حرکت به سوی استقرار گسترده‌تر خودروهای بدون راننده در خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی و تحویل کالا در محیط پیچیده ترافیکی شهر باشد.

وایمو اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۱۰ میلیون سفر با ۱۵۰۰ خودرو در سراسر ایالات متحده انجام داده و خودروهای خودران این شرکت در شهرهایی مانند سان‌فرانسیسکو، فینیکس و آستین رونمایی شده‌اند.

این اقدام یک گام مهم برای صنعت خودروهای خودران در پرجمعیت‌ترین محیط شهری ایالات متحده محسوب می‌شود و رقابت برای تسلط بر بازار داخلی خودروهای بدون راننده را تشدید می‌کند.

وایمو در نیویورک چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

طبق برنامه آزمایشی در نیویورک، دفتر شهردار اعلام کرد که وایمو مجاز است هشت خودرو را در بروکلین و منهتن آزمایش کند و باید به‌صورت منظم با اداره حمل‌ونقل درباره داده‌ها و ایمنی خودروها گزارش دهد.

شهردار اریک آدامز گفت:

«ما یک دولت دوستدار فناوری هستیم و همیشه به دنبال راه‌های نوآورانه برای حرکت ایمن شهرمان به جلو هستیم. نیویورک با افتخار وایمو را برای آزمایش این فناوری جدید در منهتن و بروکلین می‌پذیرد، زیرا می‌دانیم این آزمایش تنها گام اول برای ورود شهرمان به قرن ۲۱ است.»

وایمو ملزم است که در همه خودروها یک راننده متخصص و آموزش‌دیده حضور داشته باشد.

اهمیت مجوز وایمو در نیویورک

این مجوز یک تحول برجسته برای بخشی است که با تردید ساکنان و کارکنان مناطقی مواجه بوده که فناوری خودران در آن آزمایش شده است.

با حمایت پنج شهر بزرگ آمریکا که خودروهای خودران وایمو در آن‌ها در حال آزمایش است، برنامه نیویورک می‌تواند به تسریع پذیرش فناوری در مراکز شهری آمریکا کمک کند، اگر این شرکت بتواند نشان دهد خودروهایش ایمن و آسان برای استفاده هستند.

با تکامل پروتکل‌های ایمنی و چارچوب‌های قانونی در سراسر کشور، یک آغاز و دوره آزمایشی بی‌دردسر می‌تواند به اطمینان‌بخشی به کاربران و قانون‌گذاران محلی درباره ایمنی فناوری بدون راننده کمک شایانی کند.

این اقدام بخشی از روند گسترده‌تر شهرها و ایالت‌های آمریکا است که به تدریج جاده‌های خود را به خودروهای خودران باز می‌کنند و تلاش می‌کنند میان نگرانی‌های ایمنی و مزایای احتمالی کاهش ترافیک و بهبود گزینه‌های جابجایی تعادل برقرار کنند.