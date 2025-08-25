سرژ اوریه مجوز بازی ندارد 

به گزارش تابناک به نقل از فارس، کمیته انضباطی در جلسه دوشنبه‌اش درباره اوریه، مدافع پرسپولیس محرومیت او را مجدداً تا زمان مشخص‌شدن جواب آزمایش هپاتیتش تمدید کرد.

پس از مشخص‌شدن ابتلای سرژ اوریه، مدافع ساحل عاجی جدید پرسپولیس به بیماری هپاتیت B، کمیته انضباطی با صدور دستور موقت او را از هرگونه فعالیتی در فوتبال محروم کرد.قرار بود جلسه رسیدگی به پرونده این بازیکن امروز با حضور مسئولان کمیته پزشکی پرسپولیس و ایفمارک برگزار شود اما در اقدامی عجیب این بازیکن روز گذشته برای بازی با سپاهان همراه سرخ‌پوشان عازم اصفهان شد.این در حالی است که پس از برگزاری جلسه امروز کمیته انضباطی، دستور موقت برای جلوگیری از فعالیت این بازیکن تمدید و مجوز بازی وی صادر نشد. ظاهرا باید اوریه به زودی تست پزشکی دیگری بدهد و تا زمان مشخص شدن جواب آزمایش‌ جدید، او حق بازی ندارد. باید دید باشگاه پرسپولیس به چه دلیلی پیش از جلسه کمیته انضباطی این بازیکن را همراه کاروان تیم به اصفهان فرستاده است.