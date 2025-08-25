گفتگوی تلفنی پوتین و پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیسجمهور ایران هم حمایت خود از تلاشهای دیپلماتیک برای حلوفصل مسالمتآمیز بحران اوکراین را اعلام کرده است.
در این تماس دربارهٔ چند موضوع مهم در دستور کار دوجانبه، ازجمله در حوزهٔ انرژی و حملونقل بحث شده و همچنین وضعیت برنامهٔ هستهای ایران و تحولات قفقاز جنوبی مطرح شده است.
رؤسای جمهور ایران و روسیه بر تمایل به گسترش بیشتر همکاریهای ۲ کشور در حوزههای مختلف تأکید و توافق کردند در اجلاس آیندهٔ سازمان همکاری شانگهای در چین باهم دیدار کنند.
