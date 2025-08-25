گفتگوی تلفنی پوتین و پزشکیان

کاخ ریاست‌جمهوری روسیه اعلام کرد در تماس تلفنی پوتین با رئیس‌جمهور ایران، نتایج اصلی دیدار او با ترامپ به‌اطلاع پزشکیان رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس‌جمهور ایران هم حمایت خود از تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین را اعلام کرده است.

در این تماس دربارهٔ‌ چند موضوع مهم در دستور کار دوجانبه، ازجمله در حوزهٔ انرژی و حمل‌ونقل بحث شده و همچنین وضعیت برنامهٔ هسته‌ای ایران و تحولات قفقاز جنوبی مطرح شده است.

رؤسای جمهور ایران و روسیه بر تمایل به گسترش بیشتر همکاری‌های ۲ کشور در حوزه‌های مختلف تأکید و توافق کردند در اجلاس آیندهٔ سازمان همکاری شانگهای در چین باهم دیدار کنند.