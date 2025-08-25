En
تشکر زلنسکی از نامهٔ صمیمانهٔ رئیس رژیم صهیونیستی!

رئیس‌جمهور یهودی و غربگرای اوکراین از دریافت نامه «صمیمانه» رئیس رژیم صهیونیستی اسحاق هرتزوگ بابت روز استقلال این کشور خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین ادامه دارد، رئیس رژیم صهیونیستی با ارسال نامه به زلنسکی برای اوکراین آرزوی صلح کرد.اسحاق هرتزوگ در این نامه، زلنسکی را «دوست من» خطاب کرد و گفت: «به نمایندگی از دولت و شهروندان اسرائیل، افتخار می‌کنم که به مناسبت روز استقلال اوکراین به شما تبریک بگویم.»رئیس رژیم صهیونیستی در این نامه نوشت: «مردم اسرائیل به ایستادن در کنار شما ادامه می‌دهند و همه ما دعا می‌کنیم که امسال سال صلح، ثبات و پایان این جنگ وحشتناک باشد.»

هرتزوگ در این نامه از «افتخار» خود برای شناختن زلنسکی طی سال‌های اخیر سخن گفته و از روابط نزدیک همسرش با بانوی اول اوکراین تمجید کرد. زلنسکی در پاسخ به این نامه گفت: «من صمیمانه از رئیس‌جمهور اسرائیل به خاطر تبریکات صمیمانه‌اش به مناسبت روز استقلال اوکراین، و همچنین ابراز همبستگی شما و مردم اسرائیل تشکر می‌کنم.» رئیس‌جمهور اوکراین افزود: «ما برای پیوند بین ملت‌هایمان ارزش قائلیم و همچنان به تقویت روابطمان در بخش‌های مختلف متعهدیم. بانوی اول، اولنا و من به ویژه از همسر شما، میشال به خاطر حمایتش از کودکان و خانواده‌های اوکراینی سپاسگزاریم.»

زلنسکی اسحاق هرتزوگ نامه
