به گزارش سرویس ورزشی تابناک، با اینکه فصل جدید فوتبال ایران به تازگی آغاز شده، اما حواشی و جنجالهای آن خیلی زود اوج گرفت و در فاصله هفته نخست مسابقات لیگ برتر تا هفته دوم که از امروز آغاز میشود، اتفاقات خاصی افتاد که مهمترین آن ماجرای ابتلای سرژ اوریه خرید جدید پرسپولیس به بیماری هپاتیت B است.
در واقع پرسپولیس در حالی امشب در یکی از حساسترین بازیهای هفته دوم در اصفهان به مصاف سپاهان میرود که در طول روزهای گذشته درگیر حواشی مربوط به بیماری ستاره جدید خود بوده است. روزهایی که با شایعات زیادی پیرامون وضعیت سلامتی اوریه و فعال بودن بیماری هپاتیت او سپری شد و در ادامه کمیته انضباطی حضور او در تمرینات را موقتاً ممنوع کند؛ موضوعی که بازتاب وسیعی در رسانههای داخلی و حتی بینالمللی داشت. گرچه اوریه در اکانت خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: «من اینجا در تمرین هستم. چیزی برای گفتن وجود ندارد، همه چیز خوب است.» نکته جالب اینکه گرچه اوریه مجوز بازی ندارد، اما همراه پرسپولیسیها راهی اصفهان شده است.
ماجرای بیماری هپاتیت سرژ اوریه تا جایی پیش رفت که حتی امروز روزنامه سان انگلیس در گزارشی به شرایط مدافع ۳۲ ساله اهل ساحلعاج پرداخت و در بخشی از آن نوشت: « فدراسیون فوتبال ایران توضیح داده است که این بیماری معمولاً بین یک تا سه ماه طول میکشد و پس از سه ماه آزمایش مجدد انجام خواهد شد. در صورت تداوم عفونت، قرنطینه و محرومیت سه ماه دیگر تمدید خواهد شد.» آنچه در این میان قابل توجه بوده، اینکه برخی معتقدند اطلاعات پرونده پزشکی سرژ اوریه چگونه رسانهای شده و این اتفاق برای بازیکنی بینالمللی اتفاقی ناخوشایند و عجیب است. نکته حائز اهمیت اینکه مصطفی لشگری سخنگوی باشگاه پرسپولیس پا را فراتر گذاشت و در مضاحبهای تلویزیونی گفت: «کارشناسان متخصص اعلام کردند که این بازیکن مشکلی ندارد. همه بازیکنانی که به ایران میآیند، اول قرارداد میبندند و بعد تست پزشکی میدهند. از سویی تیم پزشکی باشگاه به همراه ایفمارک، موضوع را پیش میبرند و بررسیهای لازم انجام میشود. اما آوردن اسم بازیکن در اینگونه موارد جرم است. چرا با اعتبار و آبرو و شخصیت افراد بازی میشود؟»
این در شرایطی است که رسول باختر وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی ورزش، درباره سؤالی مبنی براینکه آیا افشای اطلاعات پزشکی مشابه آنچه در خصوص سرژ اوریه اتفاق افتاد جرم است، به تابناک گفت: «افشای نکات پرونده پزشکی هر فرد توسط پزشک آن فرد، جرم انگاری شده و مجازاتش هم تعیین شده و مشخص است. ولی برای سایر افراد مثلا رسانهها، جرمانگاری نشده مگر اینکه از طریق مجرمانه در خبرنگار یا رسانه قرار گرفته باشد.» او افزود: «البته افشای موارد پزشکی از منظر اخلاقی قطعاً مشکل دارد و می تواند مشکلاتی برای آن فرد یا بازیکن به وجود آورد. بنابراین اصلاً اخلاقی نیست و اگر قرار بر افشای چنین موارد است، شاید بهتر باشد تا جایی که امکان دارد با حذف اسامی اتفاق بیفتد؛ مثلاً بازیکن خارجی حاضر در فوتبال، نه اینکه طوری نوشته شود که همه بدانند و متوجه شوند، کدام بازیکن است.»
با تمام این اوصاف، سازمان لیگ موظف است شفافسازی کند که چطور و با چه روندی کارت بازی سرژ اوریه را صادر کرده است. از سویی اینکه جزئیات پرونده پزشکی بازیکن که احتمالاً تنها ایفمارک و خود باشگاه پرسپولیس از آن مطلع بودهاند، چگونه به رسانهها راه یافت. لازم به ذکر است که پایگاه خبری وزارت بهداشت ایران هم توضیحاتی ارائه داد و در پی احراز ابتلای سرژ اوریه به بیماری هپاتیت B رئیس انجمن مطالعات کبدی ایران گفت: «هیچ منعی در فوتبال برای بازی کردن افراد مبتلا به هپاتیت B وجود ندارد. در برخی موارد، تنها نیاز به درمان و پیگیری روند درمان فرد وجود دارد که اوریه نیز باید این کار را انجام دهد.» دکتر سید موید علویان افزود: «هپاتیت B بیماریای است که از طریق خون و زخم منتقل میشود و در رشتههایی مانند کشتی و بوکس که احتمال خونریزی و تماس خون افراد با یکدیگر وجود دارد، اهمیت بیشتری دارد، اما در فوتبال میتوان گفت هیچ منعی برای بازی کردن افراد مبتلا وجود ندارد. در برخی موارد، تنها نیاز به درمان و پیگیری روند درمان فرد وجود دارد. البته این بازیکن نیاز به درمان و پیگیری درمان دارد. در ضمن اگر تعداد ویروس زیر ۱۰۰ هزار باشد، خطر انتقال آن بسیار کم است.»
