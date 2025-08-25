En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!

در حالی که فشار هزینه‌های زندگی هر روز سنگین‌تر می‌شود، وزارت رفاه با تکیه بر معیارهایی مبهم و تاریخ‌گذشته، در تلاش است جمع زیادی از خانوارها را از فهرست یارانه‌بگیران کنار بزند.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۲۳
| |
1685 بازدید
|
۹

وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۵۰ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!

توزیع عادلانه یارانه‌های نقدی، سال‌هاست یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم و قانون‌گذاران بوده است؛ مطالبه‌ای که قرار بود بر اساس شاخص‌های شفاف، دقیق و واقعی عملیاتی شود، نه پشت معیار‌های مبهم و غیرقابل دفاع.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که طبق اعلام مرکز آمار ایران، متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال گذشته نزدیک به ۲۳ میلیون تومان در ماه برآورد شده و این رقم در سال جاری با جهش تورمی افزایش قابل‌توجهی داشته، وزارت رفاه به سراغ معیار عجیبی برای حذف یارانه نقدی رفته است.

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی اخیراً اعلام کرده که یارانه حدود یک میلیون خانوار به دلیل داشتن سرانه درآمد ماهانه بیشتر از ۱۰ میلیون تومان حذف شده است و این معیار بدون لحاظ هزینه مسکن و صرفاً بر اساس بعد خانوار محاسبه شده، شاخصی که به استناد داده‌های بودجه خانوار اسفند ۱۴۰۳ استخراج شده و به‌عنوان ملاک شناسایی سه دهک بالای درآمدی مورد استفاده قرار گرفته است.

بنابراین گزارش، یارانه نقدی مردادماه برای ۳ میلیون و ۶۶ هزار نفر واریز نشده و این افراد به‌عنوان دهک‌های پردرآمد حذف شده‌اند.

معیاری عجیب برای حذف یارانه نقدی!

اما واقعیت این است که معیار ۱۰ میلیون تومان درآمد ماهانه در شرایط امروز اقتصاد، نه‌تنها غیرواقعی بلکه به‌طرز آشکاری ناعادلانه است. این رقم معادل ۳۳۳  هزار تومان درآمد روزانه است؛ رقمی که نهایتا بتواند یک وعده غذایی یک فرد در شهر تهران را پوشش دهد، چه رسد به سایر هزینه‌های زندگی.

ابهام و سوال مهم دیگر نیز آنجاست که وزارت رفاه و مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، چرا به‌جای استفاده از شاخص‌های به‌روز و واقعی، به سراغ داده‌های اسفندماه سال گذشته رفته است؟ این در حالی است که وزارت رفاه همچنان بر شاخص‌هایی تکیه دارد که نه تنها قدیمی، بلکه اساساً بی‌اعتبارند. برای نمونه، سفر کاری و اداری سال‌های گذشته به خارج از کشور یا دریافت وام اجاره مسکن در حساب بانکی، به‌عنوان نشانه‌ای از ثروتمند بودن افراد معرفی می شود. حال آنکه اولاً چنین معیارهایی هیچ‌گونه تناسبی با واقعیت معیشتی خانوارها ندارند و ثانیاً اتکا به داده‌های مالی مربوط به سال گذشته، به‌جای اطلاعات به‌روز و واقعی، نتیجه‌ای جز خطای آشکار در شناسایی دهک‌ها ندارد.

همچنین این سوال مهم مطرح است که در شرایطی که نرخ ارز و قیمت کالا‌های اساسی هر روز رکورد تازه‌ای ثبت می‌کند، چطور می‌توان درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان را مرز دهک بالا و پردرآمد معرفی کرد؟

این سازوکار عجیب، عملاً بخش بزرگی از خانوار‌هایی که در دهک‌های میانی قرار دارند را به‌عنوان دهک‌های بالادست معرفی کرده است. نتیجه این خطای محاسباتی، حذف یارانه از سفره مردمی است که خود زیر فشار هزینه‌های سنگین زندگی کمر خم کرده‌اند.

بنابراین، چنین تصمیماتی نه‌تنها عدالت در توزیع یارانه را مخدوش می‌کند، بلکه به اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های رفاهی ضربه‌ای جدی وارد می کند. ضروری است که دولت و به طور مشخص وزارت رفاه، به جای تکیه بر شاخص‌های غیرواقعی، معیار‌هایی شفاف و به‌روز را ملاک عمل قرار دهد تا فرآیند حذف یارانه‌ها به یک اقدام عادلانه و قابل دفاع تبدیل شود، نه ابزاری برای کاهش صوری هزینه‌های دولت.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
یارانه نقدی واریز یارانه حذف یارانه دهک‌ وزارت رفاه یارانه بگیران
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حذف یارانه نقدی ۱۸ میلیون ایرانی/ دولت با ۵ همت، چگونه کالابرگ میلیون‌ها نفر را تامین می‌کند؟
یارانه تیرماه برای دهک‌های چهارم تا نهم/ زمان و جزئیات واریز یارانه ۳۰۰ هزار تومانی اعلام شد
یارانه پردرآمدها حذف نشد، کالابرگ نرسید/ دولت به دلارهای صندوق توسعه ملی چشم دوخته است؟
حذف یارانه پردرآمدها جدی شد/ خانه‌ میلیاردی، خودروی لوکس و سفر خارجی زیر ذره‌بین دولت!
زمان واریز یارانه ۳۰۰ هزار تومانی مشخص شد/ یارانه ۱۶ میلیون تومانی به چه کسانی رسید؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
8
پاسخ
خيلي ها از خانوداه جدا شدن ولي پدر و مادر پيرشون از يارانه اونا استفاده ميكنن....درامد بچه اي كه جدا شده و زندگي مستقلي داره نبايد باعث حذف يارانه اون پدر و مادرش بشه كه حتي مستمري بگير هم نيست و تنها اميدش يارانه اش هست....خيلي از اين موارد در شهرستانها هست
خواهر خودم بعد از ازدواج يارانه اش را مادرم ميگيره ولي چون حساب خواهرم براي كارهاي همسرش مرتب در گردش هست يارانه مادرم كه مستمري بگير نيست و هميشه صورتش را با سيلي سرخ كرده و عضو كميته امداد هم نشده حذف ميشه ...با اين همه هزينه درماني چه كنه؟؟!!؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
1
11
پاسخ
فقط سرگرم کردن مردم از موارد اساسی کشور است و بس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
0
پاسخ
اگر ملاک سرانه 10 میلیون هست، که این دیگر یارانه نیست و اعانه است به فقرا، مبلغ را به کمیته امداد منتقل فرمایید و مابقی را حذف کنید و خیال همه را راحت کنید.
چون زیر 10 میلیون درآمد عملا شایسته تحت پوشش کمیته امداد می باشد.
بماند که عموی بنده با یک زمین کشاورزی 100 میلیاردی و ساختمان 3 طبقه در شهر، چون ساکن روستا نیز هست در دهک 3 قرار دارد و من بدون خدا شاهده یک متر مربع زمین و خانه و با حداقل های زندگی فقط بواسطه کارمند بودن در دهک 10 هستم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
0
پاسخ
شایداین عدد برای درآمد سرانه قابل قبول باشد نه فقط درآمد پدر خانواده که ممکنه پدر هم نباشه شاید مجرد هم باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
0
پاسخ
به تب بگیر به مرگ راضی بشن.
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
1
1
پاسخ
اگر از دید دولت پزشکیان باشه ثروتمند کسی هست که تو اینجا نفس بکشه یعنی زنده باشه
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
1
2
پاسخ
یادتونه تو جنگ ۱۲ روزه چه مردم مردم میکردید حرف از اتحاد و همبستگی میزدید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
2
1
پاسخ
توی تیتر صفحه اصلی نوشته اید «جزوه ثروتمندان» این همه بی سوادی شاهکاریه.. برای خودتون اسفند دود کنید
جمهور ملت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
1
پاسخ
۷۰, درصد ملت یا همان طبقه ی متوسط رو به فقر بعد از ۲۵ الی ۳۰, سال خدمت در دهک ۷, الی ۹. قرار می گیرند و آنها شامل کارمند و کارگر ساده ، کسبه و کشاورزان خرد هستند ، ضمن اینکه انفال متعلق به همگان است ....
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۰۷ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۲۵۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۸۸ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۲ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005Yat
tabnak.ir/005Yat