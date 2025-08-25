En
وعده حذف یارانه ۳ دهک تا شهریور

براساس تکلیف قانونی و وعده وزیر کار، دولت باید یارانه ۳ دهک غیرمستحق را در شهریور از فهرست یارانه بگیران حذف می‌کرد این در حالی است که پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در مرداد ماه از حدود ۱۸ میلیون نفری که باید حذف می‌شدند تنها حدود ۱۵درصد حذف شده اند.
وعده حذف یارانه ۳ دهک تا شهریور

با توجه به تکرار تکلیف قانونی حذف سه دهک پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران در بودجه سال 1404، وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه کشور(سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) مکلف شدند تا نسبت به شناسایی و حذف یارانه دهک‌های 8، 9 و 10 درآمدی اقدام کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، قرار بر این بود تا آیین‌نامه حذف حدود یک ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب برسد و بلافاصله فرآیند حذف یارانه حذف افراد غیر مشمول آغاز شود.

با این وجود تا زمان پرداخت یارانه ماه گذشته تنها 750 هزار نفر از مجموع افرادی که باید از فهرست یارانه بگیران خارج می‌شدند، حذف شده بودند. با در نظر گرفتن اینکه گروه‌هایی پیش از این از فهرست یارانه بگیران حذف شده بودند، و به گفته رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حدود 18 میلیون نفر دیگر نیز  باید حذف شوند تا تکلیف قانونی تعیین شده در قانون بودجه اجرایی شود.

لازم به یادآوری است که مجموع جمعیت کنونی سه دهک اول درآمدی حدود 27 میلیون نفر را شامل می‌شود.

حذف 15 درصد افراد مشمول حذف در مرداد ماه

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که قرار است از مجموع دهک‌هایی که باید حذف شوند کمی بیش از 15 درصد یعنی حدود 3 میلیون نفر در مرداد ماه حذف شدند. در حال حاضر و با در نظر گرفتن مسیر فعلی احتمالا وزارت کار به صورت مرحله‌ای نسبت به حذف یارانه بگیران دهک‌های 8 تا 10 درآمدی تا اسفند ماه اقدام خواهد کرد.

طبیعتاً این مسیر به جهت رعایت ملاحظات و فرصت دادن به دستگاه‌ها برای رسیدگی به اعتراضات افرادی که نسبت به قطع یارانه خود معترض می‌شوند منطقی است. با این وجود در نتیجه عدم اجرای قانون که باید از ماه‌های ابتدایی سال آغاز می‌شد، منابعی که باید از محل حذف صرفه‌جویی می‌شد عملا در دسترس نخواهد بود.

انتظار برای تعیین تکلیف 15 میلیون نفر باقی‌مانده در ماه‌های آینده

در حقیقت با تاخیر پیش آمده شاهد بروز کسری در منابع پیش‌بینی شده برای کالابرگ الکترونیک هستیم. با توجه به زیانی که تا کنون از جهت عدم اجرای قانون متوجه دهک‌های پایین درآمدی شده است، این انتظار از وزارت کار و سازمان برنامه وجود دارد تا حداقل ظرف چند ماه آینده فرآیند حذف را تکمیل کنند.

اگر رقم در نظر گرفته شده برای حذف در مرداد ماه را نیز مورد توجه قرار دهیم در نهایت همچنان 15 میلیون نفر دیگر باید تعیین تکلیف شوند. با توجه به روند کنونی احتمال می‌رود که این افراد نیز به مرور تا پایان سال از فهرست یارانه بگیران حذف شوند.

تاخیر دولت در حذف یارانه پردرآمدها و فشار بر صندوق توسعه ملی

در قانون تاکید شده است که منابع حاصل از حذف سه دهک اول باید در قالب یارانه در اختیار دهک‌های پایین‌تر قرار بگیرد. دولت باید با حذف یارانه پردرآمدها ظرف 4 ماهه اول سال رقم مورد نیاز کالابرگ را تامین می‌کرد؛ مسئله‌ای که با استفاده از یک میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی تامین شد و منابعی که باید صرف پروژه‌های توسعه‌ای می‌شد برای کالابرگ هزینه شد. این مسئله نتیجه مستقیم تاخیر در حذف یارانه دهک‌های 8 تا 10 درآمدی بود.
 

یارانه دهک بندی حذف یارانه یارانه نقدی خبر فوری
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
6
پاسخ
چرا یارانه دادین که الان فقط صحبت از حذف کردنش می زنید؟
لازمه ی مروری داشته باشید که یارانه در ازای چه چیزی به مردم داده شد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
5
پاسخ
انواع مختلفی از قوانین که در جهت رفاه مردم هستند سال هاست که اجرا نمی شوند و اجرا هم نخواهند شد اما هر قانونی که در جهت منافع دولت است بلافاصله تکلیف دولت می شوند!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
4
پاسخ
به نصف مردم به دلایل الکی یارانه نمیدید بعد میگید 15 % ؟؟؟؟؟؟؟؟ جالبه !
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
0
پاسخ
الان یارانه من رو قطع کردید درست میشه همه چیز . تازه ماشینم ندارم ..... منم احتیاج داشتم .... چرا دادید که حالا قطع می کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
1
پاسخ
این همه گرانی و تورم و چندرغاز پول و هی منت و تهدید و....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
1
پاسخ
از اول قرار بود یارانه به همه داده بشه و قیمت های حامل های انرژی واقعی بشه یعنی درواقع مردم خودشون یارانه رو مدیریت کنن و برای همه بود اما متاسفانه یارانه رو به سمتی سوق دادن که بیشتر بنظر هدف گدا پروی باشه تا رفاه مردم .
