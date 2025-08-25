En
فراخوان حزب‌الله و امل برای اعتراض مردمی در بیروت

جنبش‌های حزب‌الله و أمل در فراخوانی مشترک، کارگران، تولیدکنندگان و فعالان صنفی لبنان را به تجمع در میدان ریاض‌الصلح بیروت دعوت کردند تا به تصمیمات اخیر دولت علیه سلاح مقاومت اعتراض کنند.
فراخوان حزب‌الله و امل برای اعتراض مردمی در بیروت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دفاتر کارگری جنبش «أمل» و حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای مشترک، کارگران، تولیدکنندگان و فعالان صنفی لبنان را به شرکت در تجمع اعتراضی روز چهارشنبه در میدان ریاض‌الصلح دعوت کردند. این تجمع در واکنش به دو مصوبه اخیر دولت لبنان برگزار می‌شود که از نگاه برگزارکنندگان، با منافع ملی، توافق‌نامه طائف و اصل همزیستی مشترک در تضاد است. بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی دفتر مرکزی کارگری جنبش «أمل» و واحد مرکزی اتحادیه‌ها و کارگران حزب‌الله، این تجمع قرار است ساعت ۱۷:۳۰ روز چهارشنبه در میدان ریاض‌الصلح برگزار شود. هدف از این اقدام، اعتراض به مصوبات دولت در تاریخ‌های ۵ و ۷ اوت ۲۰۲۵ عنوان شده که به گفته برگزارکنندگان، مغایر با اصول حاکم بر وحدت ملی و حق لبنان در حفظ حاکمیت و دفاع از سرزمین خود در برابر اشغالگری اسرائیل است. در این بیانیه همچنین بر «قداست مقاومت و سلاح شریف آن» تأکید شده که ضامن کرامت و استقلال کشور است.

دمشان گرم
