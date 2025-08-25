توصیف ژنرال مصری از پهپادهای کلیدی ایران

کارشناسان بین المللی در یک برنامه به بررسی عملکرد پهپادهای ایران پرداختند. در این برنامه کارشناس روس تاکید کرد: «پهپادهای ایرانی کارآمدی بالای خود را در نبردهای مختلف در خاورمیانه ثابت کرده‌اند... این پهپادها از نظر معادلات فنی از پهپادهای ساخت ترکیه برتری دارند... وقتی 52 کشور اوکراین را تجهیز کرده‌اند چرا ما نتوانیم از ایران پهپاد بخریم؟» از سوی مقابل ژنرال سمیر فرج نظامی ارشد مصری گفت: «جهان با سلاحی جدید و ویژه مواجه شده که موفقیت زیادی به دست آورده است... ایران به خوبی از پهپادها استفاده کرده... پهپادهای ایرانی متمایز بوده و روسیه چون این سطح از فناوری را در اختیار نداشته به سراغ ایران رفته است...» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.