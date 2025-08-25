قتل هولناک زن میانسال مازنی به خاطر یک مشت طلا

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ کارآگاه علی قیصری رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: روز شنبه یکم شهریورماه با وصول خبر کشف جسد یک زن میانسال در منزلش در شهر طبقده میاندرود با صدور دستور قضایی، دستگیری قاتل یا قاتلان در دستور کار ویژه و شبانه روزی ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان مازندران، با حضور در محل کشف جسد، وقوع قتل با انگیزه سرقت را احراز و با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی گسترده قاتل را شناسایی و در عملیات ضربتی و غافلگیرانه، کمتر از ۲۴ ساعت متهم که جوانی ۲۶ ساله بود را دستگیر کردند.

رییس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه پس از بازرسی از مخفیگاه متهم، در داخل کیف شخصی قاتل، طلاجات مسروقه متعلق به مقتول و سلاح مربوط به قتل کشف شد، گفت: متهم در تحقیقات پلیسی به قتل زن میانسال با انگیزه سرقت طلا اعتراف کرد که با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ قیصری از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هر گونه موارد و رفت و آمد‌های مشکوک در محل سکونت خود، مراتب را بدون فوت وقت جهت بررسی تخصصی، از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.